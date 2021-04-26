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Зеленський пропонує залучити до переговорів щодо Донбасу США і Канаду

26 квітня 2021, 10:34
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Президент України хоче збільшити число учасників переговорів у нормандському форматі завдяки приєднанню до них США, Великобританії та Канади.

Зеленський
Зеленський запропонував залучити до переговорів щодо Донбасу США і Канаду / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне внести зміни до мінських угод і збільшити число учасників переговорів у нормандському форматі завдяки приєднанню до них США, Великобританії і Канади.

"Зараз я беру участь у процесі, який був розроблений до мого приходу [на пост президента]. Мінський процес повинен бути гнучкішим у цій ситуації. Він повинен служити цілям сьогодення, а не минулого. Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня", - заявив Зеленський в інтерв'ю газеті Financial Times.

Він додав, що, крім США, в переговорах щодо Донбасу можуть брати участь Великобританія або Канада.

Лідер України також підкреслив, що хоче провести двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, підкресливши, що "[українську сторону] не хвилює місце проведення, мова йде про зміст".

Водночас він відкинув пропозицію російського лідера, який рекомендував Києву для вирішення конфлікту в Донбасі почати вести переговори з представниками самопроголошених республік.

Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше:

Володимир Зеленський нормандський формат війна на Донбасі Мінські угоди новини України
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