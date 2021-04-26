Зеленський пропонує залучити до переговорів щодо Донбасу США і Канаду

Президент України хоче збільшити число учасників переговорів у нормандському форматі завдяки приєднанню до них США, Великобританії та Канади.
Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне внести зміни до мінських угод і збільшити число учасників переговорів у нормандському форматі завдяки приєднанню до них США, Великобританії і Канади.
"Зараз я беру участь у процесі, який був розроблений до мого приходу [на пост президента]. Мінський процес повинен бути гнучкішим у цій ситуації. Він повинен служити цілям сьогодення, а не минулого. Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня", - заявив Зеленський в інтерв'ю газеті Financial Times.
Він додав, що, крім США, в переговорах щодо Донбасу можуть брати участь Великобританія або Канада.
Лідер України також підкреслив, що хоче провести двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, підкресливши, що "[українську сторону] не хвилює місце проведення, мова йде про зміст".
Водночас він відкинув пропозицію російського лідера, який рекомендував Києву для вирішення конфлікту в Донбасі почати вести переговори з представниками самопроголошених республік.
Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше:
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- В Офісі президента України не мають наміру запрошувати президента Російської Федерації Володимира Путіна до Києва. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що гіпотетичне запрошення Путіна до Києва є некоректним.