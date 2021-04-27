Зеленський пропонує створити ще один формат переговорів щодо Донбасу

Зеленський запропонував створити ще один формат переговорів щодо Донбасу / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити паралельний "нормандському" формат переговорів щодо Донбасу з "потужними гравцями".

"Це може бути розширення нормандського формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Я вважаю, що це правильне рішення", - сказав глава держави, перебуваючи з робочою поїздкою на Херсонщині, повідомили у пресслужбі.

Також президент укотре висловився за модернізацію й оновлення Мінського переговорного процесу.

"Я вважаю, що "Мінськ" повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати "Мінськ". Але вважаю, що кілька пунктів мають бути оновлені", - зазначив він.

Президент уточнив, що зараз в межах Мінського формату активно проходять переговори, зокрема в робочих групах Тристоронньої контактної групи, і незабаром може бути досягнуто спільного результату.

"Завтра буде повноцінна зустріч ТКГ у відеоформаті. Я все ж думаю, що всі сторони наблизяться до рішення оголосити ще раз про режим припинення вогню і перезавантажити цей режим серйозно - не тільки на словах, а й письмово підтвердять", - підкреслив Зеленський.

Нормандські переговори - про що йшлося раніше: