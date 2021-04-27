Зеленський пропонує створити ще один формат переговорів щодо Донбасу

Також президент укотре висловився за модернізацію й оновлення Мінського переговорного процесу.
Президент України Володимир Зеленський запропонував створити паралельний "нормандському" формат переговорів щодо Донбасу з "потужними гравцями".
"Це може бути розширення нормандського формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Я вважаю, що це правильне рішення", - сказав глава держави, перебуваючи з робочою поїздкою на Херсонщині, повідомили у пресслужбі.
Також президент укотре висловився за модернізацію й оновлення Мінського переговорного процесу.
"Я вважаю, що "Мінськ" повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати "Мінськ". Але вважаю, що кілька пунктів мають бути оновлені", - зазначив він.
Президент уточнив, що зараз в межах Мінського формату активно проходять переговори, зокрема в робочих групах Тристоронньої контактної групи, і незабаром може бути досягнуто спільного результату.
"Завтра буде повноцінна зустріч ТКГ у відеоформаті. Я все ж думаю, що всі сторони наблизяться до рішення оголосити ще раз про режим припинення вогню і перезавантажити цей режим серйозно - не тільки на словах, а й письмово підтвердять", - підкреслив Зеленський.
Нормандські переговори - про що йшлося раніше:
- 20 квітня глава Офісу президента України Андрій Єрмак після завершення засідання радників лідерів країн нормандської четвірки заявив, що Україна сформувала безліч пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню на Донбасі.
- 26 квітня голова Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що питання про приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу не обговорювалося.
- 26 квітня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що треба внести зміни до Мінських угод. Він додав, що, крім США, в нормандських переговорах щодо Донбасу можуть брати участь Великобританія або Канада.