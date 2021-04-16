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Зеленський попередив Байдена і Путіна про перемовини щодо України

16 квітня 2021, 19:05

Перемовини Байдена і Путіна змогли б вирішити деякі проблеми, вважає Володимир Зеленський.

Зеленський
Між США і Росією має бути діалог - Зеленський / Скріншот YouTube

Президент України Володимир Зеленський позитивно ставиться до можливості проведення зустрічі глави США Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним. Однак якщо під час таких перемовин обговорюватиметься питання української держави без участі Києва, то дискусія не призведе до результату. Про це заявив глава держави за підсумками перемовин з главою Французької республіки Еммануелем Макроном і канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.

Під час свого брифінгу у Франції Зеленський сказав, що Україна позитивно ставиться до можливої зустрічі Байдена і Путіна, оскільки це крок до дипломатії. Великі держави повинні вести між собою перемовини.

"Це правильно, це дуже вчасно і важливо. Коли є такий діалог, як кажуть, гармати мовчать. І тому мені здається, що це могло б вирішити деякі питання. Тому що діалог між цими країнами повинен бути. Іноді, коли такі великі держави не розмовляють, страждають інші. І повірте нам, ми це розуміємо", - сказав Зеленський.читайте такожЗеленський оцінив роль Макрона у відновленні перемовин з Путіним

При цьому він додав, що Байдену і Путіну не слід проводити перемовини щодо України без участі Києва. Подібні дискусії не призведуть до успіху.

"І це ще раз покаже, що великим за розміром країнам здається, що все навколо них... але мені здається, що світ набагато більше", - підкреслив Володимир Зеленський.

Візит Зеленського до Франції

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