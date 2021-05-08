Зеленський прибув на Луганщину: для селфі з ним вишикувалася черга

Разом із Зеленським на Луганщину прибули посли країн Великої сімки та Євросоюзу.
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 травня, прибув на Донбас з робочою поїздкою. Разом з ним до Луганської області прибули посли G7 та Європейського Союзу.
"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Луганську область. Разом з ним на Луганщину прибули посли країн Великої сімки та Євросоюзу", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті Офісу глави держави.
Також в ОП розповіли, що глава держави візьме участь у церемонії пам'яті загиблих у Другій світовій війні.
Трохи згодом глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас опублікував фотографії з поїздки на Донбас у себе на сторінці у Twitter. На них видно, як покладають квіти та фотографуються з людьми, які прийшли туди.
В Офісі президента уточнили, що під час робочої поїздки до Луганської області Зеленський відвідав Меморіальний комплекс "Україна - визволителям" в смт Мілове, де в братській могилі поховано 2814 воїнів.
Президент поспілкувався з місцевими жителями і привітав їх з прийдешнім Днем Перемоги над нацизмом. Жителі Мілового відзначили, що Зеленський - перший глава держави, який відвідав їх, і запросили приїжджати ще.
Заяви Зеленського в День пам'яті та примирення:
- Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті та примирення заявив, що нацизм був абсолютним злом. Він підкреслив, що будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки осудження.
- "Коли ми говоримо "ніколи знову", маємо на увазі насамперед дуже конкретне - "ніколи не забути". Тому і відзначається в багатьох країнах цей День - пам'яті і примирення. І в нас це не на заміну 9 травня, а для того, щоб зберегти і зрозуміти історію повніше. Тому що вона - спільна, одна на всіх у світі", - сказав Зеленський.
- Він також нагадав, що Друга світова війна стала найстрашнішою в історії людства, і саме тому були створені міжнародні інституції та правила для підтримки глобального світу.