Зеленський прибув на Луганщину: для селфі з ним вишикувалася черга

Зеленський прибув на Донбас / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 травня, прибув на Донбас з робочою поїздкою. Разом з ним до Луганської області прибули посли G7 та Європейського Союзу.

"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Луганську область. Разом з ним на Луганщину прибули посли країн Великої сімки та Євросоюзу", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті Офісу глави держави.

Також в ОП розповіли, що глава держави візьме участь у церемонії пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

Трохи згодом глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас опублікував фотографії з поїздки на Донбас у себе на сторінці у Twitter. На них видно, як покладають квіти та фотографуються з людьми, які прийшли туди.

Зеленський фотографувався з жителями Луганщини / twitter.com/MattiMaasikas

Зеленський фотографувався з жителями Луганщини / twitter.com/MattiMaasikas

Зеленський фотографувався з жителями Луганщини / twitter.com/MattiMaasikas

В Офісі президента уточнили, що під час робочої поїздки до Луганської області Зеленський відвідав Меморіальний комплекс "Україна - визволителям" в смт Мілове, де в братській могилі поховано 2814 воїнів.

Президент поспілкувався з місцевими жителями і привітав їх з прийдешнім Днем Перемоги над нацизмом. Жителі Мілового відзначили, що Зеленський - перший глава держави, який відвідав їх, і запросили приїжджати ще.

Заяви Зеленського в День пам'яті та примирення: