УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Зеленський прокоментував виправлення слів Байдена про членство України в НАТО

8 червня 2021, 12:41
Прослухати новину
Зупинити

Глава держави заявив, що він задоволений телефонною розмовою зі своїм американським колегою.

Зеленський прокоментував виправлення слів Байдена про членство України в НАТО
Зеленський прокоментував виправлення слів Байдена про членство України в НАТО / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував виправлення заяви глави США Джо Байдена. З релізу Офісу президента довелося прибрати слова, що президент США нібито підтримав євроатлантичну інтеграцію України, а також надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

При цьому Зеленський вважає, що в таких справах "слова – не важливі, а важливі конкретні вчинки".

"Слова - не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні – це питання бажання тільки самого Альянсу. Якщо отримає - значить нас там дійсно бачать. Якщо не отримає - це теж цілком конкретна відповідь", - цитує Українська правда президента України.

Також глава держави заявив, що він задоволений телефонною розмовою зі своїм американським колегою.

"Вчора у мене була прекрасна розмова з президентом Байденом. Чітка, предметна, по суті. Я дуже задоволений підсумками бесіди і перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України", - розповів український лідер.

Зеленський додав, що наприкінці липня в США на зустрічі з Байденом має намір тет-а-тет детально обговорити "об'ємну двосторонню повістку".

"У нас багато найважливіших питань для обговорення: безпека, територіальна цілісність, економіка, енергетика, прямі інвестиції, технології, співпраця в оборонній сфері", – перерахував гарант.

Переговори Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що він розчарований рішенням США щодо Північному потоку-2. Причому про рішення щодо відмови Штатів від санкцій проти Nord Stream AG він дізнався з преси. Зеленський закликав Байдена провести зустріч і зупинити російський енергетичний проект.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 7 червня закликав президента США Джо Байдена провести переговори з главою української держави Володимиром Зеленським. За словами чиновника, сторонам слід обговорити питання Північного потоку-2 перед тим, як Байден проведе зустріч із Путіним.

Пізніше Подоляк анонсував телефонну розмову президента Зеленського з главою Білого дому Байденом.

Пізніше Подоляк стверджував, що під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден обговорили:

  • ситуацію на Донбасі,
  • добудову газопроводу Північний потік-2,
  • інтеграцію Києва до НАТО,
  • ініціативи щодо деолігархізації.

Зеленський відправиться до Вашингтона в липні, де особисто обговорить з Байденом подробиці його зустрічі з російським президентом Путіним.

НАТО новини США Володимир Зеленський Джо Байден новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський прокоментував виправлення слів Байдена про членство України в НАТО». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
"Всіх розірве": Ірина Горова розповіла про стосунки з Потапом після розлучення"Всіх розірве": Ірина Горова розповіла про стосунки з Потапом після розлучення Діма Комаров здивував наслідками від його програми "Мандруй Україною"Діма Комаров здивував наслідками від його програми "Мандруй Україною" Лікарі склали новий перелік неочевидних симптомів діабетуЛікарі склали новий перелік неочевидних симптомів діабету Рак шкіри: названі небезпечні симптоми на ранній стадіїРак шкіри: названі небезпечні симптоми на ранній стадії З Днем журналіста – привітання на словах та листівки пречудовіЗ Днем журналіста – привітання на словах та листівки пречудові

Останні новини

14:30

Український боксер Хижняк "розмазав" зрадника-кримчанина і виграв кваліфікацію на ОІ: відео бою

14:21

У Брюсселі суд ЄС скасував рішення про замороження активів Януковича з сином Відео

14:12

Вознесіння Господнє 2021: якого числа, що не можна робити, молитви Відео

14:10

Від заводу залежить все місто: як в Авдіївці відновлюють місцевий коксохім

14:04

Ляшко розповів про продовження карантину в Україні Фото

Реклама
13:46

У магазині PlayStation почався розпродаж з подвійними знижками для передплатників PS Plus Відео

13:31

У страшній ДТП на Херсонщині загинув з родиною відомий діяч "Свободи" Відео

13:28

Гороскоп на завтра 10 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: велике везіння та неймовірні пропозиції Відео

13:27

Рідкий колаген: навіщо його пити і які ризики Відео

13:19

"Копів викликала дочка, ще не знаючи, що тато мертвий": за що на Житомирщині розстріляли сім'ю Відео

13:16

У Мінкульті остаточно роз'яснили щодо концертів Басти і Моргенштерна в Україні Відео

13:01

"Забив до смерті кота": поліцейського з Хмельниччини звинуватили у тортурах

12:56

Зміни до закону про Публічні закупівлі необхідні для будівництва Київської об'їзної – Варивода

12:24

За камерою був "бомжатник": в РФ "пов'язали" блогера й антиукраїнського пропагандиста Хованського Фото Відео

12:23

Нова функція iOS 15 знайде навіть вимкнений або скинутий iPhone

12:18

Названо процес, який очищає мозок від токсинів, пов'язаних з хворобою Альцгеймера Відео

12:17

Гендиректор "Метінвесту" сказав, які об'єкти по всьому світу побудовані зі сталі компанії

12:01

Погода на Вознесіння 2021 подарує українцям шквали і град Відео

11:44

Гороскоп на 9 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: провальний конфлікт та покарання Відео

11:42

"Україна за винятком Донбасу окупована Заходом": білоруські пропагандисти розлютилися в ефірі Відео

Реклама
11:16

Лікар перерахував найнебезпечніші продукти на прилавках України Відео

10:52

Вся Україна "позеленіла": карантин послаблять

10:36

Зеленський приміряв форму збірної України, через яку лютували в Росії

10:35

Експерт розповів, як інвестиції в освіту мотивують людей залишатися в Україні

10:26

Магнітні бурі 9 червня і 10 червня 2021: сила удару і як пережити Відео

10:22

Тунелі з золотом і золоті ікони: суд виправдав спійманого на хабар чиновника з Миколаєва Відео

10:12

Санкції проти Білорусі: експерт пояснив, як потрібно терміново реагувати Україні

09:47

У Харкові чоловік жбурнув гранату в компанію хлопців: деталі про постраждалих Відео

09:32

Київ і Вашингтон скоординували позиції перед зустріччю Байдена і Путіна - ОП Відео

09:30

Ринок добровільного медичного страхування в Україні щорічно зростає на майже 20% новости компании

09:26

9 червня - свято друзів: як привітати з Днем друзів 2021 і що не можна робити

09:21

На Волині психопат-рецидивіст зґвалтував рідну сестру Відео

09:21

Як Росія може зробити Штатам "боляче" Погляд

08:58

Карпати колихнув другий за тиждень землетрус

08:19

Коронавірус в Україні 9 червня: названо лідера серед регіонів за кількістю нових діагнозів Відео

08:02

Пономарьов розповів, чим загрожує Україні зустріч Байдена і Путіна у Женеві Відео

07:52

Гроза, град і шквали: синоптик попередив про погодні неприємності Відео

07:45

Тіна Кароль спустила штани і засвітила спокусливу білизну

07:11

У Росії загорілася реанімація коронавірусної лікарні: є жертви Відео

07:08

Речі, яким не місце у шафі жінок після 40 років Відео

Реклама
07:08

Сотні тисяч доз: у Білому домі підтвердили, що дадуть Україні вакцину від COVID-19 Відео

06:40

Україна володіє всіма необхідними інструментами для приєднання до НАТО - Блінкен

06:30

День медичного працівника 2021: якого числа, традиції та привітання Фото Відео

06:19

Солодка пігулка від США: чого чекати від зустрічі Зеленського і Байдена Погляд

06:00

Гордон зробив небезпечний для України прогноз щодо зустрічі Байдена і Путіна Відео

05:31

Названо найнебезпечніший жир в організмі людини: що з ним робити Відео

05:03

Як харчуються японці з "острова безсмертних" Окінава: три головні поради Відео

04:25

"Президент Притула": експерт оцінив шанси шоумена "відкусити по-крупному" Відео

04:22

Легкий манікюр на літо 2021, який заворожує з першого погляду Фото Відео

03:51

Вчені розповіли, чи небезпечно для очей вживання кави Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти