Зеленський прокоментував виправлення слів Байдена про членство України в НАТО / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував виправлення заяви глави США Джо Байдена. З релізу Офісу президента довелося прибрати слова, що президент США нібито підтримав євроатлантичну інтеграцію України, а також надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

При цьому Зеленський вважає, що в таких справах "слова – не важливі, а важливі конкретні вчинки".

"Слова - не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні – це питання бажання тільки самого Альянсу. Якщо отримає - значить нас там дійсно бачать. Якщо не отримає - це теж цілком конкретна відповідь", - цитує Українська правда президента України.

Також глава держави заявив, що він задоволений телефонною розмовою зі своїм американським колегою.

"Вчора у мене була прекрасна розмова з президентом Байденом. Чітка, предметна, по суті. Я дуже задоволений підсумками бесіди і перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України", - розповів український лідер.

Зеленський додав, що наприкінці липня в США на зустрічі з Байденом має намір тет-а-тет детально обговорити "об'ємну двосторонню повістку".

"У нас багато найважливіших питань для обговорення: безпека, територіальна цілісність, економіка, енергетика, прямі інвестиції, технології, співпраця в оборонній сфері", – перерахував гарант.

Переговори Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що він розчарований рішенням США щодо Північному потоку-2. Причому про рішення щодо відмови Штатів від санкцій проти Nord Stream AG він дізнався з преси. Зеленський закликав Байдена провести зустріч і зупинити російський енергетичний проект.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 7 червня закликав президента США Джо Байдена провести переговори з главою української держави Володимиром Зеленським. За словами чиновника, сторонам слід обговорити питання Північного потоку-2 перед тим, як Байден проведе зустріч із Путіним.

Пізніше Подоляк анонсував телефонну розмову президента Зеленського з главою Білого дому Байденом.

Пізніше Подоляк стверджував, що під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден обговорили:

ситуацію на Донбасі,

добудову газопроводу Північний потік-2,

інтеграцію Києва до НАТО,

ініціативи щодо деолігархізації.

Зеленський відправиться до Вашингтона в липні, де особисто обговорить з Байденом подробиці його зустрічі з російським президентом Путіним.