Зеленський провів кадрові перестановки в армії

Володимир Зеленський провів перестановки в армії / Getty

Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки у Збройних силах України та командуванні операції Об'єднаних сил, повідомляє Офіс президента.

Зеленський звільнив з посади начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Корнійчука. Замість нього на цю посаду призначений Сергій Шапталь.

Генерал-лейтенант Володимир Кравченко був звільнений з посади командувача ООС. Замість нього цю посаду обійняв Олександр Павлюк.

Глава держави також звільнив командувача Десантно-штурмових військ України Євгена Мойсюка.

Раніше Главред писав про те, що з посади головнокомандувача Збройними силами України йде Руслан Хомчак.

Реклама

читайте такожХомчака помножили на нуль: чого чекати після звільнення Головнокомандувача ЗСУ

Як повідомив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров, Хомчак залишає свою посаду за рішенням президента Володимира Зеленського.

"У відставку йде Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі, вірності присязі і професіоналізму Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони і ЗСУ. Такої синергії ми не бачимо, а бачимо конфлікти", - заявив Никифоров.