УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Зеленський провів кадрові перестановки в армії

28 липня 2021, 21:45

Зеленський звільнив з посади начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Корнійчука. Замість нього на цю посаду призначений Сергій Шапталь.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський провів перестановки в армії / Getty

Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки у Збройних силах України та командуванні операції Об'єднаних сил, повідомляє Офіс президента.

Зеленський звільнив з посади начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Корнійчука. Замість нього на цю посаду призначений Сергій Шапталь.

Генерал-лейтенант Володимир Кравченко був звільнений з посади командувача ООС. Замість нього цю посаду обійняв Олександр Павлюк.

Глава держави також звільнив командувача Десантно-штурмових військ України Євгена Мойсюка.

Раніше Главред писав про те, що з посади головнокомандувача Збройними силами України йде Руслан Хомчак.

Реклама

читайте такожХомчака помножили на нуль: чого чекати після звільнення Головнокомандувача ЗСУ

Як повідомив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров, Хомчак залишає свою посаду за рішенням президента Володимира Зеленського.

"У відставку йде Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі, вірності присязі і професіоналізму Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони і ЗСУ. Такої синергії ми не бачимо, а бачимо конфлікти", - заявив Никифоров.

Володимир Зеленський новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський провів кадрові перестановки в армії». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Стане дуже спекотно: кліматолог закликала готуватися до пекла в УкраїніСтане дуже спекотно: кліматолог закликала готуватися до пекла в Україні На Україну налетить різке похолодання до +15На Україну налетить різке похолодання до +15 Джессіка з Холостяка здивувала красою в крихітному бікіні на пляжіДжессіка з Холостяка здивувала красою в крихітному бікіні на пляжі "Погасли софіти, завіса закрита": знаменита танцівниця назавжди попрощалася з шоу Танці з зірками"Погасли софіти, завіса закрита": знаменита танцівниця назавжди попрощалася з шоу Танці з зірками В Берліні вирішили пограти з Києвом в ірраціональністьВ Берліні вирішили пограти з Києвом в ірраціональність

Останні новини

05:52

Дієта від прищів: 3 продукти, яких слід уникати для чистої шкіри

05:28

Сценарій Путіна щодо Донбасу і питання Конгресу: експерт оголосив про удар Байдена по Зеленському Відео

05:10

Зірка Кварталу топлес здивувала струнким тілом в елегантній фотосесії

05:02

В уряді розповіли, скільки хочуть знести хрущовок в Україні і куди розселять жителів Відео

04:22

Ціни на продукти в Україні зростатимуть: що подорожчає

Реклама
03:57

Топ-3 корисностей для здоров'я, що наступають після відмови від цукру

03:12

Експерт розповіла, чим небезпечний жир на животі та як його позбутися

02:47

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків Зодіаку: стрес, загострення захворювань або приємна зустріч Відео

02:25

Капітан Марвел оголилася і засвітила приголомшливе тіло в сауні

02:16

Названо три найбільш невдачливих знака Зодіаку Відео

01:39

"Погана пародія на 95 квартал": експерт оцінив наслідки призначення Арестовича головою СБУ

00:51

Вчені зробили нове відкриття в лікуванні ожиріння і діабету Відео

00:29

Симптоми серцевого нападу: п'ять незвичайних ознак на шкірі Відео

00:03

Україну накриє шквалами з градом і налетить ураган Відео

00:02

Прикмети на 29 липня: що не можна робити і як уберегтися від біди Відео

28 липня, середа
23:40

Українських легкоатлетів за день до старту відсторонили від Олімпіади-2020 Відео

23:02

У будинку, на який впав літак на Прикарпатті, перебували діти Відео

22:30

Кравчук у реанімації: хто представлятиме Україну в ТКГ Відео

22:22

У Рівному сталася масштабна аварія, люди сидять без світла

21:45

Зеленський провів кадрові перестановки в армії

Реклама
21:35

РНБО проведе термінове виїзне засідання на Донбасі - ЗМІ Відео

21:15

"Мені складно говорити": телеведучий Дмитро Комаров втратив друга в авіакатастрофі на Прикарпатті Відео

21:12

Українські вчені оприлюднили сумний прогноз щодо пандемії коронавірусу Відео

20:40

У Луцьку помер знаменитий український футболіст Відео

20:27

На Чернівці обрушилася стихія: підтоплені вокзал та багато вулиць Відео

20:23

Зеленський відповів на статтю Путіна і порівняв росіян з татаро-монгольською навалою Відео

20:17

Як неправильно вживати білок: головні помилки Відео

19:56

З'ясувалися подробиці про чоловіка, який вчора помер від штаму Дельта Відео

19:54

В Україні різко зросла кількість заражених коронавірусом через штам Дельта Відео

19:45

Чому в аграрній Україні олія дорожча, ніж в ЄС Погляд

19:24

Невисима спека і неймовірні повені: чому Україну і світ трясе від катаклізмів Відео

19:06

У Мережі з'явилося відео з моментом падіння літака на Прикарпатті Відео

19:03

Тост на день народження: душевні, красиві і смішні побажання імениннику

18:35

Під Тернополем випав гігантський град розміром з пельмені і знищив урожай Фото Відео

18:28

Середня зарплата в Україні вперше перевищила 500 доларів - Держстат

18:11

Вдарив інсульт під час плавання: на Черкащині чоловік врятував жінку від клінічної смерті Відео

18:06

Дружина Хомчака залишить посаду голови Чернігівської ОДА: замість Коваленка призначать Чауса Відео

17:55

Що насправді потрібно зробити, якщо вкусив кліщ: покрокова інструкція Відео

17:47

Спека посилюється і йде нова аномалія: синоптики попередили українців про небезпеку Відео

17:45

Календар 2022: як і коли відпочиває Україна

Реклама
17:35

Весілля Юлі Зайки і Богдана Юсипчука виявилася справжнім, але з однією умовою Відео

17:24

Олімпійський рекорд: український плавець легендарно прорвався у фінал на Іграх у Токіо Відео

17:14

На Чорнобильській АЕС оголошено режим аварійної готовності: шукають вибухівку Відео

17:13

Один з найдосвідченіших пілотів України Ігор Табанюк загинув на Прикарпатті Відео

17:08

СБУ пропустила до України відразу чотири російські гурти для участі у фестивалі

16:42

В Україні скасували підвищення тарифів на електроенергію з 1 серпня Відео

16:34

Міністр інфраструктури Кубраков спростував інформацію про будівництво шести платних доріг

16:28

У МОЗ назвали умову, за якої школи продовжать роботу при посиленні карантину Відео

16:18

Приїхав з Росії та Індії - "ізольований" на 2 тижні: Україна різко посилила правила в'їзду Відео

16:09

Маринована вишня: супер простий рецепт приготування справжніх ласощів Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти