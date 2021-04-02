Санкції РНБО проти топ-контрабандистів: з'ясувалися прізвища

Зеленський звернувся до українців / скріншот YouTube

Глава держави Володимир Зеленський сьогодні записав чергове відеозвернення до українців після чергового засідання РНБО, пише пресслужба Офісу президента.

Володимир Зеленський заявив, що в Україні з'явилася "своя версія чорної п'ятниці".

Він зазначив, що сьогоднішнє засідання стосувалося осіб, які займалися великим розпродажем стратегічних підприємств України, природних ресурсів, високих державних посад, торгували безпекою, стабільністю і майбутнім України, а також, що ці люди " отримають по заслугах".

"В Україні з'явилася своя версія "чорної п'ятниці"... українська " чорна п'ятниця "проходить не раз на рік, а майже щотижня і сьогодні після засідання РНБО" чорна п'ятниця " настала для низки фізичних та юридичних осіб. Насамперед мова про контрабанду, це економічний тероризм проти України. Збитки через контрабанду сягають 300 млрд гривень", - сказав Зеленський.

Основні тези виступу президента:

вперше в історії України запроваджено персональні санкції щодо осіб, яких можна назвати топ-Десяткою української контрабанди ;

; на виконання рішення РНБО від 19 лютого відбулося повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави;

також сьогодні було презентовано Центр протидії дезінформації, який вже розпочав свою роботу.

Крім цього, гарант заявив про те, що Україна має повну і незмінну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи та США.

"Ми маємо повну і незмінну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи і США. Одним з підтверджень цього є розмова, яку я провів сьогодні з Президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Він запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться один на один проти агресії Росії", - сказав Зеленський.

Резонансні рішення РНБО: