Санкції РНБО проти топ-контрабандистів: з'ясувалися прізвища

Президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО записав чергове відеозвернення до українців.
Глава держави Володимир Зеленський сьогодні записав чергове відеозвернення до українців після чергового засідання РНБО, пише пресслужба Офісу президента.
Володимир Зеленський заявив, що в Україні з'явилася "своя версія чорної п'ятниці".
Він зазначив, що сьогоднішнє засідання стосувалося осіб, які займалися великим розпродажем стратегічних підприємств України, природних ресурсів, високих державних посад, торгували безпекою, стабільністю і майбутнім України, а також, що ці люди " отримають по заслугах".
"В Україні з'явилася своя версія "чорної п'ятниці"... українська " чорна п'ятниця "проходить не раз на рік, а майже щотижня і сьогодні після засідання РНБО" чорна п'ятниця " настала для низки фізичних та юридичних осіб. Насамперед мова про контрабанду, це економічний тероризм проти України. Збитки через контрабанду сягають 300 млрд гривень", - сказав Зеленський.
Основні тези виступу президента:
- вперше в історії України запроваджено персональні санкції щодо осіб, яких можна назвати топ-Десяткою української контрабанди;
- на виконання рішення РНБО від 19 лютого відбулося повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави;
- також сьогодні було презентовано Центр протидії дезінформації, який вже розпочав свою роботу.
Крім цього, гарант заявив про те, що Україна має повну і незмінну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи та США.
"Ми маємо повну і незмінну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи і США. Одним з підтверджень цього є розмова, яку я провів сьогодні з Президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Він запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться один на один проти агресії Росії", - сказав Зеленський.
Резонансні рішення РНБО:
- Раніше РНБО вирішила ввести санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку-нардепу від опозиційної платформи – за життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".
- Пізніше РНБО прийняв рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини-телеведучої Оксани Марченко, за фінансування тероризму.
- РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.
- Також за підсумками РНБО заявили, що Україна має намір націоналізувати підприємство стратегічної важливості-Мотор Січ. Держава має намір з'ясувати, яким чином підприємство опинилося у володінні приватного власника.