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Зеленський з великим відривом від Порошенка: оприлюднено новий президентський рейтинг

23 вересня 2021, 14:27

В цілому за останні кілька місяців трійка лідерів президентського рейтингу в Україні не змінюється - Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

Зеленський
Володимир Зеленський / УНІАН

У разі позачергових виборів президента України найближчим часом чинного керівника країни Володимира Зеленського підтримали б 33,3% українців (серед тих, хто визначився з вибором). Такі результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За ним йде Керівник європейської солідарності Петро Порошенко з результатом в 16,8% підтримки, на третьому місці лідер Батьківщини − Юлія Тимошенко (з підтримкою в 10,3%). Одного з лідерів опозиційної платформи — за життя Юрія Бойка готові підтримати 9,5% українців, лідера партії Сила і честь Ігоря Смешка — 8,7%.

Як кажуть соціологи, було опитано 2002 людини методом телефонного інтерв'ю у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу і Криму.

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Нагадаємо, раніше згідно з результатами опитування Центру Разумкова, проведеного з 29 липня по 4 серпня, за Зеленського готові віддати свої голоси 29% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати.

За п'ятого президента Петра Порошенка готові голосувати 16% опитаних, співголови фракції ОПЗЖ Юрія Бойка – 15%, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко – 11%.

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Володимир Зеленський оцінки новини України
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