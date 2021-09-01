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Зеленський зробив гучну заяву щодо підтримки з боку НАТО

1 вересня 2021, 20:09

Президент пояснив, що є стратегічні кроки, а є тактичні. Тактичні кроки, такі як нарощування військових навчань, потрібні Україні.

Зеленський
Зеленський висловився про НАТО / Фото офісу президента

Під час свого виступу у Вашингтоні лідер українців Володимир Зеленський зробив гучну заяву про те, що нашій країні недостатньо однієї лише підтримки з боку НАТО.

Президент зазначив, що українці бачать підтримку з боку НАТО і розуміють, що в разі ескалації з боку Росії, Україна не залишиться одна, а буде з партнерами.

"Але це інше. Це присутність. Я вважаю, що це, в принципі, правильний психологічний крок: не застосовується зброя, але іншим, третім державам, показується, що Альянс співпрацює в навчаннях і працює з Україною. Тому, як психологічний крок, вважаю, що це дуже непогано. Чи достатньо цього? Вважаю, що ні", - підкреслив він.

Зеленський пояснив, що є стратегічні кроки, а є тактичні. Тактичні кроки, такі як нарощування подібних військових навчань, потрібні Україні.

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"Що стосується стратегії, на мою думку, вступ до НАТО - це має бути тактикою України. Але з боку країн Європейського Союзу, деяких лідерів, і з боку США ми бачимо, що це - стратегія", - сказав Зеленський, додавши, що, сьогодні немає часу для стратегії, оскільки кожен день може бути ескалація.

Зустріч Зеленського і Байдена - про що раніше писав Главред:

Як повідомляв Главред, офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена призначена на 14:00 (21:00 за Києвом).

Джо Байден має намір висловити "незмінну підтримку" Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в умовах "продовження Росією агресії в Криму і на Донбасі".

При цьому в графіку Байдена не йдеться про спільну пресконференцію за підсумками зустрічі. Результати саміту кожен з лідерів коментуватиме окремо.

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НАТО Володимир Зеленський новини України
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