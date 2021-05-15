Зеленський зробив заяву про Євросоюз і дав обіцянку українцям

Україна обов'язково вступить до Євросоюзу - Зеленський / president.gov.ua

Україна є центром і серцем Європи. Свій вибір на шляху до європейської інтеграції українська держава зробила на Майдані і продовжує відстоювати незалежність своєї країни. Київ захищає східний кордон Європи і обов'язково приєднається до Євросоюзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. Флаг Украины обов’язково буде в ЄС", - написав глава держави на своїй сторінці в мікроблозі Twitter у День Європи, який відзначається в Україні щороку третьої суботи травня.

День Європи

Україна відзначає День Європи на честь спільних цінностей та історії всіх націй європейського континенту. Згідно з указом глави держави, День Європи святкують в Україні щорічно з 2003 року кожну третю суботу травня, в країнах ЄС цей день відзначають 9 травня.

Україна є єдиною державою, яка не входить до Євросоюзу, але відзначає цей день на державному рівні.читайте такожУ ЄС підтримали Зеленського і дорікнули Заходу через Україну

У Європейському Союзі обрали дату святкування Дня Європи 9 травня на честь дати прийняття Декларації Шумана – 9 травня 1950 року. Глава МЗС Франції Шуман після початку гонки озброєнь у Європі запропонував державам консолідуватися в прагненні до європейської інтеграції.

Інтеграція України до ЄС