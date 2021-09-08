Зеленський знову відвідає США цього року: в чому причина

Прес-секретар Володимира Зеленського повідомив подробиці / Фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський має намір знову відвідати США цього року. Наступна його поїздка може відбутися наприкінці вересня під час загальних дебатів і засідання високого рівня на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Дійсно готуємо візит президента в Нью-Йорк, про його конкретну програму зможемо повідомити пізніше", - заявив прес-секретар українського лідера Сергій Нікіфоров коментарі " Укрінформу ".

читайте такожЗустріч Зеленського і Байдена: експерт назвав плюси і мінуси самітуВарто зазначити, що загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї організації Об'єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня 2021 року.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський 1 вересня в рамках свого візиту до Вашингтона провів переговори з американським главою держави Джо Байденом. За підсумками зустрічі буде підписано близько 20 угод.

Також Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільна заява про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер.