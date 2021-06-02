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Зеленський збирає нове засідання РНБО: в ОП назвали дату

2 червня 2021, 13:31

Уже традиційно по п'ятницях президент України проводить засідання Ради національної безпеки та оборони.

Зеленський
Зеленський збирає нове засідання РНБО / president.gov.ua

Нове засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) під головуванням президента України Володимира Зеленського може відбутися 4 червня, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"РНБО в п'ятницю, ймовірніше", - сказав Подоляк у коментарі виданню "Сьогодні".

Подоляк додав, що повістка засідання поки формується і буде відома трохи згодом.

Зазначимо, днями заступник очільника МЗС України Євген Єнін заявив, що до РНБО передано пакет санкцій щодо режиму Лукашенка. Він зазначив, що мова йде, насамперед про тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.

Резонансні рішення РНБО - про що йшлося раніше:

  • РНБО вирішила запровадити санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку - нардепу від Опозиційної платформи – за життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".
  • Згодом РНБО ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко, за фінансування тероризму.
  • РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.
  • Також за підсумками РНБО заявили, що Україна має намір націоналізувати підприємство стратегічної важливості - Мотор Січ. Держава має намір з'ясувати, яким чином підприємство опинилося у володінні приватного власника.

РНБО Володимир Зеленський новини України
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