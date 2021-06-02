Зеленський збирає нове засідання РНБО: в ОП назвали дату

Зеленський збирає нове засідання РНБО / president.gov.ua

Нове засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) під головуванням президента України Володимира Зеленського може відбутися 4 червня, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"РНБО в п'ятницю, ймовірніше", - сказав Подоляк у коментарі виданню "Сьогодні".

Подоляк додав, що повістка засідання поки формується і буде відома трохи згодом.

Зазначимо, днями заступник очільника МЗС України Євген Єнін заявив, що до РНБО передано пакет санкцій щодо режиму Лукашенка. Він зазначив, що мова йде, насамперед про тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.

Резонансні рішення РНБО - про що йшлося раніше: