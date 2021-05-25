Зеленський зібрався збільшити чисельність ЗСУ: названа цифра

Раніше в Раду внесли законопроект про національний опір.
Глава України Володимир Зеленський вніс до парламенту пропозицію збільшити чисельність Збройних сил України.
Так, гарант подав законопроект №5558 про внесення зміни до ст.1 Закону "Про чисельність Збройних сил України". Зазначається, що йдеться про збільшення чисельності ЗСУ. Підставою є прийняття закону про основи національного спротиву. Документ позначений як невідкладний.
Раніше в Раду внесли законопроект про національний опір.
Коли текст законопроекту з'явився на сайті Ради, стало відомо, що чисельність Збройних Сил України збираються затвердити в кількості, що не перевищує 261000 осіб, в тому числі 215000 військовослужбовців.
На сьогодні загальна чисельність ЗСУ складає 250 тисяч чоловік (відповідно до закону), в тому числі 204 тисячі військовослужбовців.
Нагадаємо, в жовтні 2020 Арахамія пропонував скоротити чисельність ЗСУ. Лідер фракції Слуга народу заявив тоді про важливість переозброєння армії.
Армія України: новини
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