Зеленський зібрався збільшити чисельність ЗСУ: названа цифра

Зеленський зібрався збільшити чисельність ЗСУ / president.gov.ua

Глава України Володимир Зеленський вніс до парламенту пропозицію збільшити чисельність Збройних сил України.

Так, гарант подав законопроект №5558 про внесення зміни до ст.1 Закону "Про чисельність Збройних сил України". Зазначається, що йдеться про збільшення чисельності ЗСУ. Підставою є прийняття закону про основи національного спротиву. Документ позначений як невідкладний.

Раніше в Раду внесли законопроект про національний опір.

Коли текст законопроекту з'явився на сайті Ради, стало відомо, що чисельність Збройних Сил України збираються затвердити в кількості, що не перевищує 261000 осіб, в тому числі 215000 військовослужбовців.

На сьогодні загальна чисельність ЗСУ складає 250 тисяч чоловік (відповідно до закону), в тому числі 204 тисячі військовослужбовців.

Нагадаємо, в жовтні 2020 Арахамія пропонував скоротити чисельність ЗСУ. Лідер фракції Слуга народу заявив тоді про важливість переозброєння армії.

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