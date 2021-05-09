Зеленський у День Перемоги над нацизмом звернувся до українців

Президент також сказав, що колись у Донецьку, Луганську та Ялті люди гулятимуть набережною, слухатимуть музику Мирослава Скорика під українськими прапорами.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День Перемоги над нацизмом. Він нагадав, що наша свобода стала можливою завдяки нашим предкам, які захищали нашу землю під час Другої світової.
"Подяка нашим предкам за вигнання нацистів з Харкова і з Донецька у 43-му. За вигнання нацистів з Одеси і Криму у 44-му. За вигнання окупантів з Києва і Львова, Рівного і Полтави, Тернополя і Кривого Рогу. Подяка від Луганщини та Закарпаття, Волині та Поділля, Херсонської та Франківської області. Подяка від кожного куточка України за вигнання нацистів з кожного куточка України", - заявив президент.
Він підкреслив, що наша свобода стала можливою завдяки нашим предкам, які захищали нашу землю під час Другої світової.
"Перемога над нацизмом - це подяка, яка не має меж, строків давності чи географічного поділу", - сказав Зеленський.
Президент нагадав, що 7 мільйонів українців воювали за перемогу в антигітлерівській коаліції у складі радянських військ та інших армій.
Також він звернув увагу на те, що переможців завжди відрізняє скромність, вираз "можемо повторити" може стосуватися тільки перемоги в хокеї або у футболі.
Наприкінці свого звернення Зеленський перейшов до подій нинішнього часу - війни на Донбасі. Сказав, що Маріуполь та інші міста зараз святкують два дні визволення - від нацистської окупації і в 2014 році. Також сказав, що коли-небудь в Донецьку, Луганську та Ялті люди будуть гуляти по набережній, слухати музику Мирослава Скорика під українськими прапорами.
Зазначимо, вранці в День Перемоги 9 травня 2021 року Зеленський побував у парку Вічної Слави.
Він поклав квіти, разом з ним був глава його Офісу Андрій Єрмак.
Заяви Зеленського в День пам'яті та примирення 8 травня:
- Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті та примирення заявив, що нацизм був абсолютним злом. Він підкреслив, що будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки осуду.
- "Коли ми говоримо "ніколи знову", маємо на увазі насамперед дуже конкретне - "ніколи не забути". Тому і відзначається в багатьох країнах цей День - пам'яті та примирення. І у нас це не на заміну 9 травня, а для того, щоб зберегти і зрозуміти історію повніше. Тому що вона - спільна, одна на всіх у світі", - сказав Зеленський.
- Він також нагадав, що Друга світова війна стала найстрашнішою в історії людства, і саме тому були створені міжнародні інституції та правила для підтримки глобального світу.