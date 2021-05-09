УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Зеленський у День Перемоги над нацизмом звернувся до українців

9 травня 2021, 09:39
Прослухати новину
Зупинити

Президент також сказав, що колись у Донецьку, Луганську та Ялті люди гулятимуть набережною, слухатимуть музику Мирослава Скорика під українськими прапорами.

false
Зеленський у День Перемоги над нацизмом звернувся до українців / скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День Перемоги над нацизмом. Він нагадав, що наша свобода стала можливою завдяки нашим предкам, які захищали нашу землю під час Другої світової.

"Подяка нашим предкам за вигнання нацистів з Харкова і з Донецька у 43-му. За вигнання нацистів з Одеси і Криму у 44-му. За вигнання окупантів з Києва і Львова, Рівного і Полтави, Тернополя і Кривого Рогу. Подяка від Луганщини та Закарпаття, Волині та Поділля, Херсонської та Франківської області. Подяка від кожного куточка України за вигнання нацистів з кожного куточка України", - заявив президент.

Він підкреслив, що наша свобода стала можливою завдяки нашим предкам, які захищали нашу землю під час Другої світової.

"Перемога над нацизмом - це подяка, яка не має меж, строків давності чи географічного поділу", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що 7 мільйонів українців воювали за перемогу в антигітлерівській коаліції у складі радянських військ та інших армій.

Також він звернув увагу на те, що переможців завжди відрізняє скромність, вираз "можемо повторити" може стосуватися тільки перемоги в хокеї або у футболі.

Наприкінці свого звернення Зеленський перейшов до подій нинішнього часу - війни на Донбасі. Сказав, що Маріуполь та інші міста зараз святкують два дні визволення - від нацистської окупації і в 2014 році. Також сказав, що коли-небудь в Донецьку, Луганську та Ялті люди будуть гуляти по набережній, слухати музику Мирослава Скорика під українськими прапорами.

Зазначимо, вранці в День Перемоги 9 травня 2021 року Зеленський побував у парку Вічної Слави.

false
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню / Офіс президента

Він поклав квіти, разом з ним був глава його Офісу Андрій Єрмак.

Заяви Зеленського в День пам'яті та примирення 8 травня:

  • Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті та примирення заявив, що нацизм був абсолютним злом. Він підкреслив, що будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки осуду.
  • "Коли ми говоримо "ніколи знову", маємо на увазі насамперед дуже конкретне - "ніколи не забути". Тому і відзначається в багатьох країнах цей День - пам'яті та примирення. І у нас це не на заміну 9 травня, а для того, щоб зберегти і зрозуміти історію повніше. Тому що вона - спільна, одна на всіх у світі", - сказав Зеленський.
  • Він також нагадав, що Друга світова війна стала найстрашнішою в історії людства, і саме тому були створені міжнародні інституції та правила для підтримки глобального світу.

День перемоги Володимир Зеленський новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський у День Перемоги над нацизмом звернувся до українців». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Діма Комаров стрибнув з парашутом на зйомках шоу "Мандруй Україною"Діма Комаров стрибнув з парашутом на зйомках шоу "Мандруй Україною" Байден свідомо принижує ПутінаБайден свідомо принижує Путіна Путін готує пастку для України: політтехнолог із США розкрив деталіПутін готує пастку для України: політтехнолог із США розкрив деталі Постачання води до Криму: у Зеленського висунули умову РФПостачання води до Криму: у Зеленського висунули умову РФ Гороскоп на 8 травня 2021 року для всіх: коли найнебезпечніший часГороскоп на 8 травня 2021 року для всіх: коли найнебезпечніший час

Останні новини

13:40
DOOM, Fallout, TES і не тільки: в Steam стартував розпродаж ігор Bethesda
13:29
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на два дні: виклик молодика і згасання почуттів Відео
13:26
Євробачення-2021: після репетиції Go-A потрапили в топ-10 претендентів на перемогу Відео
13:17
Уперше за 13 років американський фрегат берегової охорони зайшов до Одеси Відео
13:00
У Sony визнають, що дефіцит консолей PS5 збережеться і у 2022 Відео
Реклама
12:59
У РФ нахабно відповіли на вимогу Чехії про компенсацію за вибухи на складах Відео
12:45
Нідерланди подали позов проти Росії через збитий над Донбасом Боїнг МН17 Відео
12:40
У моді незрівнянні жіночі сорочки: з чим носити сміливу пропозицію весни Фото Відео
12:23
Оновлено рейтинг найпотужніших та найвигідніших Android-флагманів
12:19
Байден обговорить Україну з лідерами країн східного флангу НАТО Відео
12:08
У Львові випала з вікна і розбилася на смерть дворічна дитина Відео
11:53
Колишній головлікар медзакладу, де лежав Навальний, знайшовся живим Відео
11:48
Україну атакує холодний циклон: коли та де чекати злив з грозами Відео
11:41
В Індії вилікувалися від COVID-19 атакує небезпечний "чорний" грибок Відео
11:35
Глава МЗС Німеччини дав знак Росії, що ЄС готовий відновити діалог Відео
11:16
Смачний весняний салат: 5 простих рецептів Відео
11:03
У Євросоюзі поставили "діагноз" відносинам з РФ, що погіршуються Відео
10:50
Названо шість диких, але здійсненних поз для сексу, про які ви раніше не чули Відео
10:44
"Україну дістають, як щура": експерт пояснив провал з візитом Блінкена Відео
10:37
У літаку з Києва до Домінікани українці відгризли ніготь і подряпали обличчя
Реклама
10:18
Путін все більше схожий на загнаного щура Погляд
09:38
Країни ЄС поки не готові прийняти Україну до своїх лав - посол Відео
09:33
Трагедія в Дніпрі: чоловік, який впав на жінку з 8-го поверху покалічив її та загинув
09:33
Лікар розповів, як можна уникнути старіння тіла в молодому віці Відео
08:58
Українців порадували різким потеплінням з температурою до +27 градусів Відео
08:54
Молодий Місяць у травні 2021 року на носі: чого уникати і чим зайнятися Відео
08:49
Коли в Україні зникнуть кулачні бої на 9 травня Погляд
08:37
Хакерів РФ звинуватили в кібератаці на трубопровід США Colonial Pipeline Відео
08:20
Постійна втома: шість ознак того, що це пов'язано з їжею Відео
08:17
Коронавірус в Україні пішов на спад: за добу виявлено менш як 3 тисячі хворих Відео
07:59
Стало відомо, куди везло російську зброю перехоплене США судно Відео
07:42
Експерт розкрив сценарій удару США по РФ у разі нової атаки на Україну Відео
07:23
У США через хакерську атаку оголосили надзвичайний стан Відео
07:15
Сидіти в позі "нога на ногу": в чому небезпека такого положення Відео
06:58
Чому Байден навряд чи приїде в Україну Погляд
06:30
Магнітна буря з 11 травня 2021: як пережити червоний удар в 6 балів Відео
06:02
Непрощенні помилки макіяжу, які старять жінок Відео
05:59
Ілларіонов пояснив, чим загрожує Україні угода Байдена і Путіна Відео
05:27
Руйнівні санкції: експерт назвав гігантську суму втрат режиму Путіна Відео
05:04
Колишній радник Путіна виступив зі звинуваченням на адресу Байдена через Україну Відео
Реклама
04:22
У Білорусі зробили попередження опозиції у разі відходу Лукашенка Відео
02:16
Експерт розкрив сценарій нового військового нападу Росії на Україну Відео
01:36
Гороскоп на 10 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: загроза підлої пастки Відео
00:55
Скандал в РФ: подругу Путіна звинуватили в брудній підставі Відео
00:19
Медик розповів, які вітаміни можуть допомогти в профілактиці COVID-19 Відео
09 травня, неділя
23:55
Лікар розповів, які продукти небезпечні на пікніку Відео
23:06
У РФ знайшли і знову загубили колишнього головлікаря лікарні, де лежав Навальний Відео
22:58
Названі продукти, які допомагають позбутися від безсоння Відео
22:38
Путін та Лукашенко несподівано обговорив прагнення України до НАТО Відео
22:21
Найгірші б'юті-поради, яким не можна вірити Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти