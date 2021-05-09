Зеленський у День Перемоги над нацизмом звернувся до українців / скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День Перемоги над нацизмом. Він нагадав, що наша свобода стала можливою завдяки нашим предкам, які захищали нашу землю під час Другої світової.

"Подяка нашим предкам за вигнання нацистів з Харкова і з Донецька у 43-му. За вигнання нацистів з Одеси і Криму у 44-му. За вигнання окупантів з Києва і Львова, Рівного і Полтави, Тернополя і Кривого Рогу. Подяка від Луганщини та Закарпаття, Волині та Поділля, Херсонської та Франківської області. Подяка від кожного куточка України за вигнання нацистів з кожного куточка України", - заявив президент.

Він підкреслив, що наша свобода стала можливою завдяки нашим предкам, які захищали нашу землю під час Другої світової.

"Перемога над нацизмом - це подяка, яка не має меж, строків давності чи географічного поділу", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що 7 мільйонів українців воювали за перемогу в антигітлерівській коаліції у складі радянських військ та інших армій.

Також він звернув увагу на те, що переможців завжди відрізняє скромність, вираз "можемо повторити" може стосуватися тільки перемоги в хокеї або у футболі.

Наприкінці свого звернення Зеленський перейшов до подій нинішнього часу - війни на Донбасі. Сказав, що Маріуполь та інші міста зараз святкують два дні визволення - від нацистської окупації і в 2014 році. Також сказав, що коли-небудь в Донецьку, Луганську та Ялті люди будуть гуляти по набережній, слухати музику Мирослава Скорика під українськими прапорами.

Зазначимо, вранці в День Перемоги 9 травня 2021 року Зеленський побував у парку Вічної Слави.

Зеленський поклав квіти до Вічного вогню / Офіс президента

Він поклав квіти, разом з ним був глава його Офісу Андрій Єрмак.

Заяви Зеленського в День пам'яті та примирення 8 травня: