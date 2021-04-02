Зеленський вперше поговорив з Байденом: головні подробиці

Володимир Зеленський і Джо Байден поговорили про Донбас, дізналися журналісти / Скріншот YouTube

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 2 квітня, вперше поговорив телефоном з американським лідером Джо Байденом.

Телефонна розмова завершилася близько 17:16, повідомляє news.liga.net з посиланням на джерела.

За відомостями джерела Української правди, головною темою розмови була ситуація на Донбасі.

Американське видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що Зеленський і Байден говорили до 40 хвилин.

"...Байден підтвердив свою прихильність до України й сказав, що у душі та у розумі він дуже вірить у цю країну", – поділилося джерело.

У Білому домі підтвердили, що глави держав поспілкувалися сьогодні.

"...Байден підтвердив тверду підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України перед обличчям... агресії Росії на Донбасі та у Криму", – йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Білого дому.

Лідер Штатів додав, що його Адміністрація виступає за активізацію стратегічного партнерства з Україною для підтримки плану Зеленського, спрямованого на реформування країни й боротьбу з корупцією.

/ whitehouse.gov

Очільник Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак поділився з Інтерфакс-Україна, що Зеленський говорив з Байденом близько 50-ти хвилин.

"...Він (Байден – Ред.) запевнив, що США не залишать Україну без підтримки. Це була хороша розмова...", – поділився співрозмовник.

Раніше Politico писало, що телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Джо Байденом запланована на 2 квітня. Джерела видання поділилися, що бесіду було заплановано на ранок за Вашингтоном (у Києві на сім годин більше – Ред.).

Видання зазначило, що розмова пройде на тлі повідомлень про те, що Росія стягує війська до східної частини України.

Нагадаємо, Джо Байдена став президентом США 20 січня поточного року, і після цього жодного разу не спілкувався з Володимиром Зеленським, який очолив Україну у 2019-му.

Конфлікт на Донбасі – нові важливі факти

Наприкінці березня на частині Донбасу загострилася ситуація, у результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових.

Українська сторона 31 березня під час засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу запропонував представникам Росії з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, проте вони не підтримали ініціативу.

Раніше на Донбасі не раз запроваджували режим тиші, проте противник його порушував.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що РФ під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує війська з усієї своєї території до східних кордонів нашої країни.

Володимир Зеленський говорив, що Росія "грає м'язами" зокрема, щоб створити атмосферу тиску під час переговорів щодо Донбасу.