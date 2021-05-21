Зеленський схвалив нові санкції: повний перелік юросіб, які потрапили під заборону

Зеленський ввів санкції проти ватажків "Л/ДНР" і "глави" Криму / УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський у п'ятницю, 21 травня, ввів у дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року Про введення санкцій. У списку опинилися ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР" , а також "глава" окупованого Криму, пише сайт Офісу президента.

Так, під українськими санкціями опинилися ватажок " ДНР" Денис Пушилін, ватажок " ЛНР" Леонід Пасічник і так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов. Разом з тим санкції наклали на десятки веб-ресурсів, пов'язаних з "Л / ДНР" і окупаційним режимом Криму.

Санкції включають блокування активів, припинення торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження. Санкції були впроваджені безстроково.

Ось повний список юридичних осіб, проти яких впровадили санкції:

Товариство з обмеженою відповідальністю "УРАНІС"

Акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ"

Товариство з обмеженою відповідальністю "НТВ ПЛЮС

Акціонерне товариство "Перший канал"

Акціонерне товариство "Перший канал. Всесвітня мережа"

Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія"

Відкрите акціонерне товариство "Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації "ЗІРКА"

Акціонерне товариство "ТНТ–ТЕЛЕМЕРЕЖА"

Акціонерне товариство "МОСКВА МЕДІА"

Автономна некомерційна організація Інформаційний центр радіомовлення, мистецтва і культури "ВІРА, НАДІЯ, ЛЮБОВ"

Федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні"

Акціонерне товариство "Телерадіокомпанія Петербург"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Акцепт" (телевізійний канал Рен ТВ)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мультимедійний інформаційний центр "Ізвєстія"

Автономна некомерційна організація "Суспільне телебачення Росії"

Закрите акціонерне товариство "Мультимедіа холдинг"

Акціонерне товариство "ТВ Центр"

Акціонерне товариство "Росбізнесконсалтинг"

Закрите акціонерне товариство "Редакція газети "Московський комсомолець"

Автономна некомерційна організація "Телерадіокомпанія "Крим"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційна платформа Кримпрес"

Державна автономна установаміста Севастополя "Севастопольская телерадиокомпания"

Державна бюджетна установа Республіки Крим "Редакція газети "Кримська газета

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія ІТВ"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Ялта"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Студія "Ялта ТВ"

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВМ Трансфер ЛТД" ("WM Transfer Ltd").

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вебмані.Ру"

Акціонерне товариство Небанківська кредитна організація "Мережева Розрахункова Палата"

Акціонерне товариство "Обчислювальні сили"

Закрите акціонерне товариство "Вебмані Європа Лтд" ("WebMoney Europe Ltd").

Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстар Холдінгс Лімітед" ("Amstar Holdings Limited").

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернет Дірект Ексчендж Транзакшен Лтд" ("INDX Transactions Ltd")

Дочірнє підприємство "Фінансова компанія "ЕлМІ"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вебмані.Юей"

Дочірнє підприємство "Фінансова установа "ВМ–Фактор"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Пеймастер"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Пеймастер"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство Гарантій"

Акціонерне товариство "Група компаній Натекс"

Товариство з обмеженою відповідальністю"Натекс-Центр"

Товариство з обмеженою відповідальністю"Натекс-Дон"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Натекс Сєвєро-Запад"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіональний центр підтримки Натекс – Дальній Восток"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіональний центр підтримки Натекс – Волга"

Товариство з обмеженою відповідальністю"Натекс – Урал"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Газтехсвязь"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Натекс Україна"

Акціонерне товариство "Інлайн груп"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інлайн проект"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інлайн сервіси"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інлайн груп захід"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегасофт"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Цифроград"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Цифрова долина"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегасофт"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегасофт облік"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт-сіті"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрсофт ЛТД"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лекс–консалт+"

Спільне українсько-російське підприємство "Мега ЛТД" у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Акціонерне товариство "КІВІ"

Публічна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю "КІВІ ПіЕлСі"

Приватна акціонерна компанія "ЕС-БІ-АЙ ВЕН Холдінгс ПТЄ.ЛТД"

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕС-БІ-АЙ ЕР-АЙ Едвайзері"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг плюс"

Акціонерне товариство "Точка" (Акционерное общество "Точка")

Товариство з обмеженою відповідальністю "КІВІ Платформа"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рокет Юніверс

ТОВ "Біллінг Онлайн Рєшенія"

ТОВ "КІВІ Фінанс"

ТОВ "Польот Фінанс"

АТ "КІВІ Банк"

ТОВ Небанківська кредитна організація "Юмані"

ТОВ "Юмані"

ТОВ "Цифрові активи"

ТОВ "Цифрові технології"

АО "Лабораторія Касперського"

ТОВ "Лабораторія Касперського Україна"

ТОВ ""Доктор Веб

ТОВ "Центр технічної підтримки "Доктор Веб"

ТОВ "Яндекс"

ТОВ "Яндекс Україна"

ДП "Єврософтпром"

ТОВ "1С Мультимедія Україна"

ТОВ "1с-Теллур Модуль"

ТОВ "1С-Рарус Софт Україна"

ТОВ "Корпорація "Парус"

ТОВ "Парус-Бюджет"

ТОВ "Парус-Захід"

ТОВ "Парус-Тернопіль"

ТОВ "Парус-Дніпро"

ТОВ "Парус-Запоріжжя"

ТОВ "Парус-Харків"

ТОВ "ЦИТ "Парус-Плюс"

ТОВ "Парус-IT"

ТОВ "Парус-Десна"

ТОВ "Парус-Житомир"

ТОВ "Парус-Рівне"

ТОВ "Донбас-Бюджет"

ТОВ "Парус-Кіровоград"

ТОВ "Харків-Бюджет"

ТОВ "Парус-Україна"

ДП "Парус-Донбас" Спільного українсько-російського підприємства "Парус-Україна"

АТ "Галактика Центр"

ТОВ "Корпорація Галактика Київ"

ТОВ "Летограф Iт Консалтинг I Послуги Україна"

ТОВ "Арбітек"

ТОВ "Ай-Теко Україна"

ТОВ "Софтлайн Груп Україна"

ТОВ "Корус Консалтинг СНГ"

ТОВ "АБІ"

ТОВ "ЦЕСІКО"

ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта"

ТОВ "НТК Консалтинг"

ТОВ "Оптима-Україна"

ТОВ "Астерос Україна"

ТОВ "Ефективні рішення Суми"

ТОВ "Інталєв Україна"

ТОВ "Софткорн"

ТОВ "Скайлайн Софтвер"

ДП "Енвіжн-Холдинг"

ПрАТ "Енвіжн-Україна"

ПрАТ "Енвіжн-Активи"

АТ "Енвіжн Груп"

АТ "Сапран Груп"

ТОВ "Мастердата Україна"

ТОВ "Мастердата"

ТОВ "Монт"

ТОВ "Аскон-КР"

АТ "Аскон"

ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Енертех"

ТОВ "Политерм"

ТОВ "Теллур-Пром"

ТОВ "Санлайн"

ТОВ "Дистирб'юторська компанія "Альфа-Ком Софт"

ТОВ "Перший біт"

ТОВ "Парус-Таврія"

Заяви Володимира Зеленського