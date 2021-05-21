Зеленський впровадив санкції проти "злодіїв у законі": хто потрапив до списку

Зеленський схвалив санкції проти кримінальних авторитетів / УНІАН

У п'ятницю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 674 осіб. Зокрема, до списку потрапили "злодії в законі" та кримінальні авторитети, пише Офіс президента.

За словами Зеленського, більшість тих, хто потрапив під санкції, перебувають не в Україні.

Згідно з Указом, активи, що потрапили під санкції людей, будуть заблоковані. Крім того, їм заборонили в'їзд на територію України, скасували візи, посвідки на проживання тощо.

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Зокрема, до списку санкцій потрапили "злодії в законі" Полікарп Джанелідзе, Андрій Недзельський, Сергій Лисенко, Георгій Хмелідзе, Асоян Нодар та Сергій Олійник.

Заяви Володимира Зеленського