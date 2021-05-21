Зеленський впровадив санкції проти "злодіїв у законі": хто потрапив до списку

Особи, котрі потрапили під санкції, будуть заблоковані. Крім того, їм заборонили в'їзд на територію України, скасували візи, посвідки на проживання тощо.
У п'ятницю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 674 осіб. Зокрема, до списку потрапили "злодії в законі" та кримінальні авторитети, пише Офіс президента.
За словами Зеленського, більшість тих, хто потрапив під санкції, перебувають не в Україні.
Згідно з Указом, активи, що потрапили під санкції людей, будуть заблоковані. Крім того, їм заборонили в'їзд на територію України, скасували візи, посвідки на проживання тощо.
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Зокрема, до списку санкцій потрапили "злодії в законі" Полікарп Джанелідзе, Андрій Недзельський, Сергій Лисенко, Георгій Хмелідзе, Асоян Нодар та Сергій Олійник.
Заяви Володимира Зеленського
- Президент України Володимир Зеленський 20 травня в ході прес-конференції заявив, що наступного тижня до Верховної Ради буде внесено закон про деолігархізацію. За його словами, завданням держави є не знищення великого бізнесу, а ліквідація механізмів впливу бізнес-структур на засоби масової інформації, політиків і чиновників.
- Володимир Зеленський також розповів, що Офіс президента веде переговори з Кремлем з приводу організації його зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним. При цьому він відмовився від поїздки на переговори до Москви.
- Крім того, Зеленський назвав дату проведення Кримської платформи, анонсував приїзд високопоставлених представників іноземних держав і пообіцяв підписання в ході заходу низки важливих документів.
Автор: Катерина Трохимчук