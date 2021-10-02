Зеленський загадково висловився щодо ідеї балотуватися на другий строк

Володимир Зеленський висловився про другий термін президентства / скріншот

Глава держави Володимир Зеленський під час сьогоднішнього засідання у Трускавці прокоментував програму президента. Він бажає виконати всі обіцянки до завершення каденції, пише пресслужба Слуги народу.

Зеленський зазначив, що сьогодні в програмі президента і його партії немає обіцянок, які вони не зможуть виконати. Зокрема, він бажає виконати всі "пункти" до завершення терміну своїх повноважень.

"Я хотів би бути Президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки", - заявив Зеленський.

Раніше Зеленський прокоментував ситуацію, що склалася у зв'язку зі збором підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Питання Дмитра Олександровича для мене, вибачте, ну зовсім не питання. Це питання в цілому, я вважаю, внутрішньофракційне. Я вважаю, що велика помилка з боку Діми і консультантів, які зараз з ним працюють, що він виносить ці питання в публічну сферу, медіа. Ні, секретів ніяких немає, але я вважаю, що у цих людей інші політичні погляди. І це-нормально. Ми живемо в демократичній державі. Але якщо вони (погляди) інші, ніж у... 73% які віддали голоси саме за цю програму (партії Слуга народу – ред.), то це нормально – значить, ти живеш своїм особистим життям", - сказав глава держави.