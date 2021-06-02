Зеленський запустив процес "мирного врегулювання конфлікту на Донбасі"

Зеленський доручив уряду вжити низку заходів з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, на базі якого гарант запустив рішення РНБО про активізацію процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Рішення передбачає підготовку документів щодо впровадження у ОРДЛО правосуддя перехідного періоду, подолання наслідків бойових дій і досягнення соціальної згоди на територіях. Держава повинна вирішити питання з інформаційним та іноземним мовленням, облаштувати КПВВ і підготувати зміни в програмі розвитку миру на сході України.

В указі глави держави №226/2021, що набрав чинності з моменту опублікування документа, мова йде про те, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення запустити процес мирного вирішення ситуації на територіях Донецької та Луганської областей.

Що президент доручив Кабміну

Уряд протягом двох місяців має підготувати проекти законів, які регулюватимуть питання запровадження на окупованих районах Донбасу правосуддя перехідного періоду, а також питання подолання наслідків бойових дії та проблеми соціальної злагоди.

Кабмін за три місяці повинен внести низку змін і забезпечити продовження до 2023 року Державної цільової програми відновлення і розвитку миру на сході України.

Уряду слід забезпечити роботу системи державного іноземного інформаційного мовлення з кореспондентськими пунктами на території України та за кордоном.

Кабмін спільно з СБУ повинен розглянути можливість відкликання IP-адрес, виділених провайдерам, які знаходяться на окупованих територіях Донбасу або використовуються в інформаційній агресії РФ проти України.

Уряд протягом 6 місяців має розгорнути загальнонаціональну телемережу МХ-7 і забезпечити радіомовлення зі спеціальним контентом. Ключовим завданням є забезпечення ОРДЛО сигналом українських радіостанцій.

Кабміну слід протягом поточного року залагодити питання з облаштуванням КПВВ на Донбасі.читайте такожВ Україні запропонували новий формат перемовин щодо Донбасу та Криму

Уряд повинен забезпечити належне матеріальне забезпечення Центру документування порушень прав людини і шкоди, заподіяної в результаті збройної агресії РФ.

В указі підкреслюється, що МЗС доручили регулярно надавати відомості міжнародному співтовариству про соціальну та гуманітарну ситуацію на Донбасі. Також відомство має інформувати світ про обстановку з безпекою.

Повідомляти Раду національної безпеки і оборони України про ситуацію з безпекою на Донбасі також повинні інші відомства і головнокомандувач ЗСУ.

Перемовини щодо Донбасу

Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович 2 червня попередив про те, що Україна відмовиться від Мінська в якості перемовного майданчика щодо Донбасу. Це відбудеться у тому випадку, якщо режим Олександра Лукашенка у Білорусі дасть дозвіл бойовикам "ЛНР" провести слідчий експеримент за участю Романа Протасевича.

Заступник голови АП РФ Дмитро Козак звинуватив Україну у нібито зриві перемовин щодо Донбасу через небажання Києва вести діалог з бойовиками "ДНР" і "ЛНР". За його словами, Мінські угоди можна змінити тільки в тому випадку, якщо українська держава звернеться до Радбезу ООН і до представників "ЛДНР".