Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці

Президент України відкинув пропозицію російського колеги обговорювати питання війни на Донбасі з представниками "ЛДНР". Але він готовий до зустрічі з Путіним.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, місце такої зустрічі не має значення. Водночас він підкреслив, що не вестиме переговори з терористами.
"Нас не хвилює місце проведення, мова йде про зміст", - розповів Зеленський про намір поговорити з главою Кремля в інтерв'ю Financial Times.
Також президент України привітав перспективу зустрічі Путіна і президента США Джо Байдена.
"Я впевнений, що вони не можуть вийти з зустрічі з порожніми руками, тому що, якщо саміт відбудеться, буде якийсь результат, навіть невеликий", - зазначив він.
Водночас Зеленський відкинув пропозицію російського президента обговорювати питання війни на Донбасі з представниками так званих Донецької та Луганської "народних республік".
"Я не збираюся розмовляти з терористами, і на моєму місці це просто неможливо", - зазначив Зеленський.
Переговори Путіна і Зеленського - про що йшлося раніше:
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- В Офісі президента України не мають наміру запрошувати президента Російської Федерації Володимира Путіна до Києва. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що гіпотетичне запрошення Путіна до Києва є некоректним.
- Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський не поїде до Москви, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.