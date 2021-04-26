Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, місце такої зустрічі не має значення. Водночас він підкреслив, що не вестиме переговори з терористами.

"Нас не хвилює місце проведення, мова йде про зміст", - розповів Зеленський про намір поговорити з главою Кремля в інтерв'ю Financial Times.

Також президент України привітав перспективу зустрічі Путіна і президента США Джо Байдена.

"Я впевнений, що вони не можуть вийти з зустрічі з порожніми руками, тому що, якщо саміт відбудеться, буде якийсь результат, навіть невеликий", - зазначив він.

Водночас Зеленський відкинув пропозицію російського президента обговорювати питання війни на Донбасі з представниками так званих Донецької та Луганської "народних республік".

"Я не збираюся розмовляти з терористами, і на моєму місці це просто неможливо", - зазначив Зеленський.

Переговори Путіна і Зеленського - про що йшлося раніше: