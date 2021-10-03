Зеленський заявив, що оточення Путіна всіляко перешкоджає їх зустрічі віч-на-віч / УНІАН, Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак, він упевнений, що оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "несподіваний результат".

Під час брифінгу на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" Зеленський підкреслив, що зустріч з Путіним - це правильний крок.

"Я хотів би зустрітися з президентом Росії. Мені зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, тому що це може принести несподіваний результат", - особливо зазначив лідер України.

Також Зеленський готовий до зустрічі в нормандському форматі.

"Я готовий до будь-якої зустрічі, бо така зустріч допоможе Україні, допоможе вирішити трагедію на Донбасі і питання Криму. Упевнений, що якщо Україна скаже, що давайте не обговорювати ті чи інші питання, то зустріч можна наблизити. Поки що ми такого дозволити не можемо. Але не треба зосереджуватися нам на конкретній адженді, тому що, хто знає, як піде зустріч", - заявив президент України.

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Зустріч Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Банкова веде переговори з Кремлем з питання організації зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь сказав, що Москва і Київ не ведуть конкретних переговорів щодо зустрічі Путіна і Зеленського.

В Офісі президента України спростували слова Пєскова про переговори Путіна і Зеленського і підкреслили, що таку заяву можна трактувати як "банальний психологічний прийом" Москви.

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив про те, що Володимир Зеленський готовий до зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним у разі обговорення питань звільнення захоплених українських територій. Однак Росія не готова до таких переговорів. Питання проведення зустрічі залежить від того, чи погодиться Москва обговорювати виправлення ситуації.