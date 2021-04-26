Зеленський заявив, що Путін підтвердив бажання зустрітися / Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін підтвердив бажання зустрітися. Він вже доручив Офісу президента почати погоджувати терміни і місце проведення такої зустрічі з адміністрацією президента Росії.

"Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я дійсно запропонував, і ви це бачили, зустрітися на Донбасі. Президент РФ підтвердив бажання зустрітися, але запропонував мені зустрітися в Москві. Я вже доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв'язався з адміністрацією президента Путіна, і вони знайшли розуміння, визначили терміни і місце або місто, де ми можемо зустрітися. Я думаю, що головне - це суть, про що, а де - це вже деталі", - сказав Зеленський на брифінгу під час поїздки на ЧАЕС, трансляція велася у Facebook на сторінці Офісу президента.

Водночас президент України заявив, що в країні немає проблеми використання російської мови і питання церкви, але він готовий і ці питання обговорити з Путіним.

Переговори Путіна і Зеленського - про що йшлося раніше: