Зеленський заявив, що Путін підтвердив бажання зустрітися

Зеленський заявив, що дав доручення голові свого Офісу зв'язатися з адміністрацією президента РФ про організацію зустрічі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін підтвердив бажання зустрітися. Він вже доручив Офісу президента почати погоджувати терміни і місце проведення такої зустрічі з адміністрацією президента Росії.
"Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я дійсно запропонував, і ви це бачили, зустрітися на Донбасі. Президент РФ підтвердив бажання зустрітися, але запропонував мені зустрітися в Москві. Я вже доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв'язався з адміністрацією президента Путіна, і вони знайшли розуміння, визначили терміни і місце або місто, де ми можемо зустрітися. Я думаю, що головне - це суть, про що, а де - це вже деталі", - сказав Зеленський на брифінгу під час поїздки на ЧАЕС, трансляція велася у Facebook на сторінці Офісу президента.
Водночас президент України заявив, що в країні немає проблеми використання російської мови і питання церкви, але він готовий і ці питання обговорити з Путіним.
Переговори Путіна і Зеленського - про що йшлося раніше:
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- В Офісі президента України не мають наміру запрошувати президента Російської Федерації Володимира Путіна до Києва. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що гіпотетичне запрошення Путіна до Києва є некоректним.
- Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський не поїде до Москви, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.