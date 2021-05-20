Зеленський заявив про початок перемовин з Кремлем щодо зустрічі з Путіним

Перемовини про зустріч з Путіним вже ведуться з Кремлем - Зеленський / Скріншот YouTube

Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може пройти або на Донбасі, або на нейтральній території. На Банковій і у Кремлі вже обговорюють можливість організації перемовин глав української та російської держав. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час великої пресконференції, яка проходить 20 травня, український гарант сказав, що зустріч точно не пройде в російській столиці. Він нагадав про ініціативу провести зустріч у Донецькій або Луганській області.

При цьому президент уточнив, що перемовини між Києвом і Москвою щодо організації зустрічі президентів України і Росії вже розпочаті.

"Президент Росії запропонував зустріч у Москві. Але традиційно такі зустрічі під час конфлікту відбуваються в місці конфлікту або на нейтральній території. Скажу відверто, розпочато розмову між Офісом президента України і Російською Федерацією", - підкреслив Володимир Зеленський.читайте такожСША заблокували зустріч Зеленського і Путіна - дипломат

Перемовини Зеленського і Путіна