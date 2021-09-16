УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Залізний купол для України: Арестович пояснив, як ПРО США захистить Донбас від ракетних ударів

16 вересня 2021, 05:50

Баланс ЗСУ може поповнити потужна та ефективна зброя, призначена для захисту міст, сказав Олексій Арестович.

Арестович
Комплекс Залізний купол може захистити від ракетного удару міста на Донбасі - Арестович / УНІАН

Наразі немає чітких гарантій того, що США нададуть Україні протиракетні комплекси Залізний купол. Ця система дійсно є ефективною для захисту міст середньої величини або ж об'єктів критичної інфраструктури. Вона допоможе захистити, наприклад, Маріуполь, по якому було завдано військового удару у ході конфлікту на Донбасі. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що передача українській армії таких систем наразі в планах, однак якщо системи дійсно нададуть, то Київ отримає ПРО, яка перехоплює 90% ракет, що направляються в бік об'єкта. Завдяки Залізному куполу можна буде захистити об'єкти критичної інфраструктури, райони або середні міста.

"Перше, нам його ("Залізний купол") ще не надають. Конгрес США зробив запит до Міноборони США про надання, відповідний законопроект вніс один з конгресменів. Друге, система "Залізний купол" створена у Ізраїлі. Вона прикриває район площею 150 квадратних кілометрів, згідно з офіційними даними. Система на дев'яносто відсотків перехоплює всі ракети, які випускаються туди. Основне призначення - перехоплення керованих тактичних ракет. Вона (система) може прикрити район 15 на 10 квадратних кілометрів. Це або місто середньої величини, або об'єкти критичної інфраструктури, або район, який займають війська. Наприклад, вона здатна прикрити Маріуполь", - пояснив чиновник.

За його словами, не можна сказати, що після отримання на баланс ЗСУ даного озброєння ситуація на Донбасі зміниться докорінно. Однак поява Залізного купола посприяє зміцненню бойових можливостей української армії і допоможе прикрити ключові об'єкти.читайте такожЧи зможе Україна прикритися від Росії "Залізним куполом"

"Жодна система озброєння не є універсальною. Тут головне те, що Україна отримає зброю найсучасніших зразків. Це означає підвищення бойових можливостей ЗСУ в цілому і на конкретному напрямку також. Зможе прикрити або два міста, або два райони оборони, або розташування військ, або два об'єкти критичної інфраструктури. Це корисно. Чи є панацеєю як суперзброя - ні, чи є конфлікт на Донбасі єдиним можливим сценарієм конфлікту – ні. Тобто ми готові до широкого спектру загроз, але навіть в умовах конфлікту на Донбасі, наприклад, на прикриття Маріуполя або іншого міста це буде дуже корисною зброєю. Якщо ми пам'ятаємо військові удари по Маріуполю", - підкреслив Олексій Арестович.

Реклама

Нагадаємо, раніше американське видання Politico опублікувало статтю, у якій йшлося про те, що у Штатах розглядають питання надання або продажу Україні систем протиракетної оборони Залізний купол. Системи можуть бути використані для захисту об'єктів на Донбасі.

Розміщення сил ППО США в Україні

Віцепрем'єр - міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков у серпні казав, що Україна в умовах протистояння агресії РФ готова розмістити сили протиповітряної оборони США. Причому така ініціатива, на його думку, не суперечить національному законодавству української держави.

У МЗС РФ у відповідь заявили, що слова Рєзнікова, мовляв, є показником "провокаційної" політики Києва щодо Москви.

Спікер Банкової Сергій Никифоров сказав, що можливість розміщення в Україні американських сил ППО є "гіпотетичним" варіантом посилення безпеки країни. Однак такий крок має бути узгоджений з українським суспільством і НАТО.

viber
новини США Олексій Арестович новини України новини Донбасу Залізний купол
Зараз ви переглядаєте новину «Залізний купол для України: Арестович пояснив, як ПРО США захистить Донбас від ракетних ударів». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Без окулярів і брекетів: як виглядає зірка серіалу Моя улюблена Страшко Ірина Поплавська в життіБез окулярів і брекетів: як виглядає зірка серіалу Моя улюблена Страшко Ірина Поплавська в житті Генерал СБУ назвав вісім областей, яким загрожує можливе вторгнення військ РФГенерал СБУ назвав вісім областей, яким загрожує можливе вторгнення військ РФ Налетить сніг і вдарить мороз: синоптики озвучили детальний прогноз погоди на жовтеньНалетить сніг і вдарить мороз: синоптики озвучили детальний прогноз погоди на жовтень Названо 3 прикмети, які завжди збуваютьсяНазвано 3 прикмети, які завжди збуваються В Азовському морі розмножується хижак, небезпечніше медузВ Азовському морі розмножується хижак, небезпечніше медуз

Останні новини

11:54

Без дистанційки і жорстка вимога щодо вакцинації: у Київській ОДА попередили про закриття шкіл

11:47

Місячний гороскоп на тиждень 20-26 вересня: ризик аварії, фінансові труднощі або розрив відносин Відео

11:43

Різдво Пресвятої Богородиці 2021: дата, історія свята, традиції дня і молитва

11:41

Інсульт: два способи життя, що підвищують ризик розвитку небезпечного для життя стану Відео

11:02

+ 8 вдень та +4 вночі: коли в Україну прийде справжня осінь

Реклама
10:28

Перевіряють документи і вимірюють температуру: у Києві стартували інспекції в міському транспорті Відео

10:23

Менше ніж туркам і бразильцям: скільки потрібно працювати українцеві, щоби купити iPhone 13

10:13

Молотком намагався розібрати снаряд: на Черкащині трагічно загинув 14-річний підліток

10:06

Коли Воздвиження Хреста Господнього в 2021 році: дата, традиції, молитва і заборони дня

10:01

Сьогодні найсильніша магнітна буря у вересні 2021: чим загрожує цей метеоудар Відео

09:46

Кароль заговорила про переїзд з України та згадала, як крутила роман відразу з двома

09:46

Лікарі розповіли, який тип харчування допомагає боротися з інфекціями організму Відео

09:43

Бив сапкою по голові: у Києві затримали безхатька, який вбив заробітчанку на березі Дніпра

09:30

Смертельний вибух у Карпатах: в однієї з постраждалих туристок - загроза життю

09:15

Страховики в очікуванні нового спалаху Covid-19 змінюють умови страхування персоналу новости компании

08:52

Михайлове чудо - привітання в картинках, в прозі і віршах

08:46

Гороскоп на 17 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку: великі зміни або несподіваний подарунок Відео

08:45

Запуск СП-2 і удар у відповідь України: Київ за завданням Зеленського почав боротьбу з трубою Відео

08:41

Замість медицини і науки - на зовнішній борг: що не так з проектом держбюджету-2022 Погляд

08:28

COVID-19 набирає обертів: в Україні за добу понад 6 тисяч нових випадків зараження Відео

Реклама
08:10

Пожежі, повені та спопеляюча спека: в ООН попередили про серйозні зміни клімату Відео

07:24

Пів України накриють грози: синоптик уточнив прогноз погоди на 17 вересня

07:00

Загроза військового вторгнення РФ в Україну велика, як ніколи: експерт попередив Київ про небезпеку Відео

06:55

Найсмачніший гарбузовий крем-суп від Ольги Сумської: простий рецепт Відео

06:43

"Для стандартної зими достатньо": Макогон розповів, чи вистачить Україні газу Відео

06:34

Удар України по СП-2 і рішення США з ФРН: експерт назвав сценарій для Києва щодо труби Газпрому Відео

06:33

Чим українцям загрожує зростання тарифів з 1 жовтня Погляд

06:22

Лікарі розповіли, як алкоголь впливає на тиск Відео

05:40

Мокра Ірена Карпа роздяглася у відвертій зйомці і блиснула грудьми без білизни

05:22

Прикмети на 17 вересня: що не можна робити і як уберегти себе від біди Відео

04:44

Як розвинути критичне мислення - цінні поради психолога Відео

04:34

День рятувальника в Україні: привітання та картинки до свята

03:05

Фінансовий гороскоп на тиждень 20-26 вересня: ризик шахрайства, невдача або збільшення доходу

03:02

У США створили назальну вакцину проти коронавірусу Відео

02:32

Без ліфчика, але одразу в трьох трусах: 51-річна Наомі Кемпбелл опублікувала свіжі фото

02:30

Гучний скандал у Черкасах: учнів змушували працювати у полі

01:55

Україну накриють потужні зливи: коли і де чекати удару негоди Відео

01:06

Суворі морози зникнуть: синоптик розповів про майбутню зиму в Україні Відео

00:55

Чи носить "повелитель вовчиць" обручку: Полякова розсекретила Винника

16 вересня, четвер
23:54

Ані Лорак на вечірці в Москві обіймалася з Кіркоровим, їй нагадали про скандал

Реклама
23:27

До одного зі столичних ТРЦ хотів увірватися лицар, але його не впустив охоронець Відео

23:13

"Прогрес нікчемний": Меркель різко висловилася щодо ситуації на Донбасі

22:44

Популярна косметологічна процедура може захистити від коронавірусу? Вчені дали відповідь Відео

22:30

Проблеми із зором збільшують ризик невиліковної хвороби на 60% Відео

22:23

У МОЗ розповіли, з якими симптомами дітям заборонено ходити до школи Відео

22:20

Потужний вибух у Карпатах: очевидець розповів сумні подробиці

21:46

Спеції і трави, які допомагають схуднути: п'ять помічників Відео

21:35

Моторошне вбивство на Черкащині: жінка жорстоко розправилася зі своєю подругою

21:15

У будівництві знаменитого Oculus в Нью-Йорку використовувалася сталь української компанії

21:11

У Польщі в моторошній аварії загинули громадяни України

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти