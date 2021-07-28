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Дружина Хомчака залишить посаду голови Чернігівської ОДА: замість Коваленка призначать Чауса

28 липня 2021, 18:06

Ганна Коваленко очолювала Чернігівську обласну державну адміністрацію з 28 вересня 2020 року.

Анна Коваленко
Ганна Коваленко залишить посаду голови Чернігівської ОДА / Facebook

Кабінет міністрів України погодив відставку Ганни Коваленко з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Замість дружини колишнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака регіон має очолити заступник гендиректора компанії Укргазвидобування В'ячеслав Чаус.

Про це стало відомо під час засідання Кабміну в середу, 28 липня, яке транслювалося онлайн на YouTube. Коваленко очолювала Чернігівську ОДА з 28 вересня минулого року. Чиновниця встигла стати мамою, проте в декрет не йшла і продовжувала керувати областю.

Новим головою Чернігівської обладміністрації має стати заступник директора Укргазвидобування В'ячеслав Чаус, кандидатура якого вже схвалена урядом.

Ганна Коваленко - дружина колишнього Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення. Пізніше Хомчак був призначений першим заступником секретаря РНБО.

Звільнення Руслана Хомчака

У вівторок, 27 липня, президент України Володимир Зеленський прийняв рішення про звільнення Руслана Хомчака з поста головнокомандувача Збройними силами. Причиною відставки на Банковій назвали конфлікт між ЗСУ та Міноборони.

Новим головнокомандувачем ЗСУ став Валерій Залужний - командувач військами оперативного командування Північ.

Коментуючи відставку Хомчака, Зеленський підкреслив, що відтепер він очікує чіткої взаємодії між ЗСУ та Міноборони.

Чернігівська область новини України Руслан Хомчак Ганна Коваленко
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