Дружина Хомчака залишить посаду голови Чернігівської ОДА: замість Коваленка призначать Чауса

Ганна Коваленко очолювала Чернігівську обласну державну адміністрацію з 28 вересня 2020 року.
Кабінет міністрів України погодив відставку Ганни Коваленко з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Замість дружини колишнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака регіон має очолити заступник гендиректора компанії Укргазвидобування В'ячеслав Чаус.
Про це стало відомо під час засідання Кабміну в середу, 28 липня, яке транслювалося онлайн на YouTube. Коваленко очолювала Чернігівську ОДА з 28 вересня минулого року. Чиновниця встигла стати мамою, проте в декрет не йшла і продовжувала керувати областю.
Новим головою Чернігівської обладміністрації має стати заступник директора Укргазвидобування В'ячеслав Чаус, кандидатура якого вже схвалена урядом.
Ганна Коваленко - дружина колишнього Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення. Пізніше Хомчак був призначений першим заступником секретаря РНБО.
Звільнення Руслана Хомчака
У вівторок, 27 липня, президент України Володимир Зеленський прийняв рішення про звільнення Руслана Хомчака з поста головнокомандувача Збройними силами. Причиною відставки на Банковій назвали конфлікт між ЗСУ та Міноборони.
Новим головнокомандувачем ЗСУ став Валерій Залужний - командувач військами оперативного командування Північ.
Коментуючи відставку Хомчака, Зеленський підкреслив, що відтепер він очікує чіткої взаємодії між ЗСУ та Міноборони.