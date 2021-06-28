Мешканці окупованого Донбасу недоотримали 900 млрд пенсій - Кабмін

Скільки пенсій не дополучили жителі Донбасу / censor.net

Мешканці окупованих територій Донбасу з 2014 року недоотримали щонайменше 900 млрд гривень пенсій, заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Розрахункова сума пенсійних виплат за період з серпня 2014 року по жовтень 2020-го становить майже 900 млрд... Це ті гроші, якби нічого не сталося, ми людям виплачували б пенсії. Але ж ми не знаємо, чи живі ті люди, де вони, хто вони. Ось це те, що я говорила, що було до війни 1278 тисяч пенсіонерів в Донецькій і в Луганській областях", - зазначила вона.

Також міністр заявила, що Пенсійний фонд із серпня 2014 по травень 2021 року втратив 141 млрд грн "внаслідок окупації окремих районів Донецької та Луганської областей".

При цьому Лазебна не змогла відповісти про кількість пенсіонерів Донбасу, які раніше отримували пенсію, а тепер перестали, тому що не можуть доїхати.

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Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії мають право працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявляв: компанія змушена припинити доставку пенсій, оскільки Кабмін так і не вирішив питання оплати державою даної послуги.

Як говорила міністр соцполітики Марина Лазебна, з 4 березня 2021 року з 11,1 мільйона українців доплати отримають вісім мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення становитиме близько трьохсот гривень.