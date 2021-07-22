"Даремно витрачений час суду": у МЗС прокоментували закиди Росії проти України в ЄСПЛ

Кулеба вважає позов інформаційним шумом / rian.com.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував позов Росії проти України, який та в четвер, 22 липня, направила до Європейського суду з прав людини і сказав, що він мотивований "виключно з пропагандистською метою".

Як пише УНІАН, про це чиновник заявив під час спільного підходу з Міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петром Сійярто в зоні ООС.

"Не втручаючись у правосуддя Європейського суду з прав людини, я можу абсолютно запевнити, що у цієї позовної заяви немає жодних шансів на те, щоб бути задоволеним, і подано воно Росією виключно в пропагандистських цілях. Ніяких інших результатів, крім інформаційного галасу і витраченого судом часу на написання відповіді, у цієї заяви не буде", - сказав Кулеба.

Що відомо про позов Росії проти України до ЄСПЛ:

Як повідомляв Главред, 22 липня РФ подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України, в якій звинуватила державу за 10 пунктами. Зокрема, в документі згадується "відповідальність влади України за загибель мирного населення, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми" під час подій на Майдані і в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також на Донбасі в рамках проведення АТО.

Крім цього, російська влада висуває до України і безліч інших серйозних претензій - нібито офіційний Київ допустив збиття лайнера Boeing MH-17 влітку 2014 року в небі над Донбасом, блокування Північно-Кримського каналу, і нібито дискримінує російськомовне населення і бізнес.

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Зазначимо, це перша в історії Росії міждержавна заява, яку подала влада РФ в ЄСПЛ.

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