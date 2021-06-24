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Домашнє морозиво з йогуртом: неймовірно смачний і простий рецепт

24 червня 2021, 16:45

Це найпростіший рецепт морозива, яке виходить завжди.

Морозиво
Рецепт домашнього морозива / pixabay

Літо вже повністю огорнуло нас своїм теплом, і в такий період тільки й хочеться чогось холодного. Морозиво - смачний солодкий десерт, який люблять всі.

Цей рецепт морозива з йогуртом, легко приготувати в домашніх умовах. Він не просто виходить, а дуже смачно і консистенція найніжніша.

Рецепт морозива з йогуртом

Вам потрібно:

  • 500 грамів натурального йогурту;
  • 200 грамів вишні, малини, полуниці;
  • 15 грамів ванільного цукру;
  • 100 грамів тростинного цукру.

Помийте ретельно ягоду, очистіть від кісточок, викладіть в блендер, додайте цукор, ванільний цукор, подрібніть до стану пюре.

У миску викладіть охолоджений йогурт, додайте ягідне пюре, збийте міксером до однорідної консистенції.

Викладіть у форму. Якщо є спеціальна форма для морозива, викладіть пюре, додайте дерев'яні палички, відправте в холодильник на 3 – 4 години.

мороженое
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