Домашнє морозиво з йогуртом: неймовірно смачний і простий рецепт

Це найпростіший рецепт морозива, яке виходить завжди.
Літо вже повністю огорнуло нас своїм теплом, і в такий період тільки й хочеться чогось холодного. Морозиво - смачний солодкий десерт, який люблять всі.
Цей рецепт морозива з йогуртом, легко приготувати в домашніх умовах. Він не просто виходить, а дуже смачно і консистенція найніжніша.
Рецепт морозива з йогуртом
Вам потрібно:
- 500 грамів натурального йогурту;
- 200 грамів вишні, малини, полуниці;
- 15 грамів ванільного цукру;
- 100 грамів тростинного цукру.
Помийте ретельно ягоду, очистіть від кісточок, викладіть в блендер, додайте цукор, ванільний цукор, подрібніть до стану пюре.
У миску викладіть охолоджений йогурт, додайте ягідне пюре, збийте міксером до однорідної консистенції.
Викладіть у форму. Якщо є спеціальна форма для морозива, викладіть пюре, додайте дерев'яні палички, відправте в холодильник на 3 – 4 години.
Автор: Марія Тупік