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Ідеальний літній сніданок: неймовірно смачні і прості рецепти

17 червня 2021, 16:11

Ці рецепти смачних літніх і свіжих сніданків зроблять ваш день трохи успішніше.

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Найсмачніший літній сніданок / pixabay

Яєчня, вівсяна каша, бутерброди – всі ці варіанти сніданку рано чи пізно набридають. Ми підготували для вас чудовий варіант літнього і поживного сніданку, який вам точно прийде до смаку.

З фруктів і йогурту виходить енергетично ємний коктейль, в якому зберігаються всі харчові волокна, вітаміни і антиоксиданти.

Це свого роду оздоровлююча і поживна "бомба" тривалої дії.

Полуничний смузі

Вам потрібно:

  • 100 г полуниці
  • ½ ст. свіжовичавленого апельсинового соку
  • 1/2 ст. знежиреного йогурту
  • 1 банан (100 г)

Як слід помити і почистити фрукти. Нарізати банан і полуницю шматочками. Всі складові змішати і збити в блендері. Подавати відразу ж, прикрасивши листям м'яти.

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Склад: 150 ккал, 90% денної норми вітаміну С, 40% кобальту, 16% клітковини, 15% калію.

Швидкий тако

Пшеничний коржик з томатною начинкою підійде тим, хто має намір почати день з щільного перекусу, а також підтримати свою нервову та імунну системи за рахунок мікро - і макроелементів в його складі.

Вам потрібно:

  • 1/2 пластини тонкого лаваша
  • 3-6 ст. л. томатної сальси
  • 2 ст. л. натертого сиру Едам
  • 1 яйце

Для сальси:

  • 1 томат
  • 1 невелика цибулина
  • кілька гілочок будь-яких пряних трав
  • сіль і мелений чорний перець
  • рослинна олія

З вечора приготувати сальсу: нарізати кубиками помідор і цибулю, спасерувати їх на рослинній олії до м'якості. Додати сіль і чорний перець за смаком, засипати подрібненою зеленню, зняти через хвилину з вогню і розім'яти за допомогою вилки.

Вранці збити одне яйце з сіллю і посмажити яєчню-базіку, енергійно розмішуючи її.

Покласти на половинку лаваша кілька ложок сальси, сир, яєчню, згорнути все в трубочку і помістити в мікрохвильовку на кілька хвилин, поки сир не розплавиться.

Освіжаючий медово-цитрусовий салат

Вам потрібно:

  • 4 апельсина,
  • 2 грейпфрута,
  • сік 1 лимона,
  • сік половини лайма
  • 1/2 чайної ложки меду
  • пелюстки мигдалю
  • коричневий цукор
  • цедра лимона і лайма, для прикраси

Викладіть нарізаний апельсин на сервірувальну тарілку, зверху помістіть сегменти грейпфрута. Рівномірно збризніть соком лимона і лайма, потім - медом.

Присипте цукром і пелюстками мигдалю. Прикрасьте цедрою лимона і лайма. Салат можна зробити заздалегідь, щоб він просочився. Для цього закрийте його харчовою плівкою і поставте в холодильник до подачі.

Сирно-банановий крем на сніданок

Вам потрібно:

  • 2 банана
  • 180 г сиру
  • 4 ст. л. натурального йогурту
  • 1 ст. л. цукру
  • 1 ч. л. ванільного екстракту

Банан нарізати великими шматками, всі інгредієнти викласти в блендер, збити. Викласти в креманку і прикрасити.

завтрак
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