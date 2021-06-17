Ідеальний літній сніданок: неймовірно смачні і прості рецепти

Найсмачніший літній сніданок / pixabay

Яєчня, вівсяна каша, бутерброди – всі ці варіанти сніданку рано чи пізно набридають. Ми підготували для вас чудовий варіант літнього і поживного сніданку, який вам точно прийде до смаку.

З фруктів і йогурту виходить енергетично ємний коктейль, в якому зберігаються всі харчові волокна, вітаміни і антиоксиданти.

Це свого роду оздоровлююча і поживна "бомба" тривалої дії.

Полуничний смузі

Вам потрібно:

100 г полуниці

½ ст. свіжовичавленого апельсинового соку

1/2 ст. знежиреного йогурту

1 банан (100 г)

Як слід помити і почистити фрукти. Нарізати банан і полуницю шматочками. Всі складові змішати і збити в блендері. Подавати відразу ж, прикрасивши листям м'яти.

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Склад: 150 ккал, 90% денної норми вітаміну С, 40% кобальту, 16% клітковини, 15% калію.

Швидкий тако

Пшеничний коржик з томатною начинкою підійде тим, хто має намір почати день з щільного перекусу, а також підтримати свою нервову та імунну системи за рахунок мікро - і макроелементів в його складі.

Вам потрібно:

1/2 пластини тонкого лаваша

3-6 ст. л. томатної сальси

2 ст. л. натертого сиру Едам

1 яйце

Для сальси:

1 томат

1 невелика цибулина

кілька гілочок будь-яких пряних трав

сіль і мелений чорний перець

рослинна олія

З вечора приготувати сальсу: нарізати кубиками помідор і цибулю, спасерувати їх на рослинній олії до м'якості. Додати сіль і чорний перець за смаком, засипати подрібненою зеленню, зняти через хвилину з вогню і розім'яти за допомогою вилки.

Вранці збити одне яйце з сіллю і посмажити яєчню-базіку, енергійно розмішуючи її.

Покласти на половинку лаваша кілька ложок сальси, сир, яєчню, згорнути все в трубочку і помістити в мікрохвильовку на кілька хвилин, поки сир не розплавиться.

Освіжаючий медово-цитрусовий салат

Вам потрібно:

4 апельсина,

2 грейпфрута,

сік 1 лимона,

сік половини лайма

1/2 чайної ложки меду

пелюстки мигдалю

коричневий цукор

цедра лимона і лайма, для прикраси

Викладіть нарізаний апельсин на сервірувальну тарілку, зверху помістіть сегменти грейпфрута. Рівномірно збризніть соком лимона і лайма, потім - медом.

Присипте цукром і пелюстками мигдалю. Прикрасьте цедрою лимона і лайма. Салат можна зробити заздалегідь, щоб він просочився. Для цього закрийте його харчовою плівкою і поставте в холодильник до подачі.

Сирно-банановий крем на сніданок

Вам потрібно:

2 банана

180 г сиру

4 ст. л. натурального йогурту

1 ст. л. цукру

1 ч. л. ванільного екстракту

Банан нарізати великими шматками, всі інгредієнти викласти в блендер, збити. Викласти в креманку і прикрасити.