Ідеальний літній сніданок: неймовірно смачні і прості рецепти

Ці рецепти смачних літніх і свіжих сніданків зроблять ваш день трохи успішніше.
Яєчня, вівсяна каша, бутерброди – всі ці варіанти сніданку рано чи пізно набридають. Ми підготували для вас чудовий варіант літнього і поживного сніданку, який вам точно прийде до смаку.
З фруктів і йогурту виходить енергетично ємний коктейль, в якому зберігаються всі харчові волокна, вітаміни і антиоксиданти.
Це свого роду оздоровлююча і поживна "бомба" тривалої дії.
Полуничний смузі
Вам потрібно:
- 100 г полуниці
- ½ ст. свіжовичавленого апельсинового соку
- 1/2 ст. знежиреного йогурту
- 1 банан (100 г)
Як слід помити і почистити фрукти. Нарізати банан і полуницю шматочками. Всі складові змішати і збити в блендері. Подавати відразу ж, прикрасивши листям м'яти.
Склад: 150 ккал, 90% денної норми вітаміну С, 40% кобальту, 16% клітковини, 15% калію.
Швидкий тако
Пшеничний коржик з томатною начинкою підійде тим, хто має намір почати день з щільного перекусу, а також підтримати свою нервову та імунну системи за рахунок мікро - і макроелементів в його складі.
Вам потрібно:
- 1/2 пластини тонкого лаваша
- 3-6 ст. л. томатної сальси
- 2 ст. л. натертого сиру Едам
- 1 яйце
Для сальси:
- 1 томат
- 1 невелика цибулина
- кілька гілочок будь-яких пряних трав
- сіль і мелений чорний перець
- рослинна олія
З вечора приготувати сальсу: нарізати кубиками помідор і цибулю, спасерувати їх на рослинній олії до м'якості. Додати сіль і чорний перець за смаком, засипати подрібненою зеленню, зняти через хвилину з вогню і розім'яти за допомогою вилки.
Вранці збити одне яйце з сіллю і посмажити яєчню-базіку, енергійно розмішуючи її.
Покласти на половинку лаваша кілька ложок сальси, сир, яєчню, згорнути все в трубочку і помістити в мікрохвильовку на кілька хвилин, поки сир не розплавиться.
Освіжаючий медово-цитрусовий салат
Вам потрібно:
- 4 апельсина,
- 2 грейпфрута,
- сік 1 лимона,
- сік половини лайма
- 1/2 чайної ложки меду
- пелюстки мигдалю
- коричневий цукор
- цедра лимона і лайма, для прикраси
Викладіть нарізаний апельсин на сервірувальну тарілку, зверху помістіть сегменти грейпфрута. Рівномірно збризніть соком лимона і лайма, потім - медом.
Присипте цукром і пелюстками мигдалю. Прикрасьте цедрою лимона і лайма. Салат можна зробити заздалегідь, щоб він просочився. Для цього закрийте його харчовою плівкою і поставте в холодильник до подачі.
Сирно-банановий крем на сніданок
Вам потрібно:
- 2 банана
- 180 г сиру
- 4 ст. л. натурального йогурту
- 1 ст. л. цукру
- 1 ч. л. ванільного екстракту
Банан нарізати великими шматками, всі інгредієнти викласти в блендер, збити. Викласти в креманку і прикрасити.