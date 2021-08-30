Найсмачніше лечо на зиму: чудові рецепти

Рецепт лечо на зиму / ua.depositphotos.com

Наближатися осінь і холодна зима, а в цей час завжди хочеться спробувати смак літа, і неймовірні закуски. Главред розповість кілька неймовірних рецептів лечо, від яких ви і ваші гості будете в захваті.

Лечо - це одна з найпопулярніших закусок в Європі. Лечо готують з болгарського перця, помідорів, цибулі, моркви. Господині можуть додавати гриби, квасолю і навіть перець чилі.

Готувати лечо дуже просто, це не займе у вас багато часу, але взимку порадує вас своїм неповторним смаком.

Лечо з морквою і цибулею - рецепт

Вам потрібно:

болгарський перець - 1,5 кг

помідори не сильно м'які - 3 кг

морква, цибуля - 0,5 кг

цукор - 0,2 кг

сіль - 2 ст. л.

оцет 70% - 1 ч. л.

Помідори бажано брати не сильно м'які, хоч ми і будемо їх пропускати через м'ясорубку, вони не повинні бути кашею. Отже, помідори для лечо добре миємо й пропускаємо через м'ясорубку.

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Беремо досить глибоку каструлю і кип'ятимо помідори на лечо приблизно 15-18 хвилин. Морквину і цибулю миємо й чистимо. Моркву натираємо на крупній тертці, або можна, як на моркву по-корейськи. Цибулю дрібно шаткуємо.

Опускаємо моркву і цибулю в нашу томатну пасту в каструлі і далі варимо ще хвилин 20.

В цей час миємо й очищаємо від насіння болгарський перець. Можемо нарізати смужками або брусочками, не більше 1 см.

Також відправляємо перець вже до нашої томатної пасти, все помішуючи хвилин 20 в каструлі. В самому кінці додаємо сіль, цукор, і спеції за смаком, оцет.

Вже в готові банки розливаємо наше лечо на зиму і швидко закочуємо їх. Перевернути банки з лечо і накрити рушником до повного охолодження.

Зберігати лечо на зиму в прохолодному місці.

Смачне пряне лечо - рецепт

Лечо на зиму простий рецепт / ua.depositphotos.com

Вам потрібно:

болгарський перець - 2-3 кг

помідори - 3 кг

морква і цибуля - 2 шт

часник - 1 головка

перець і гвоздика

цукор - 3 ст. л.

сіль - 2 ст. л.

Цей рецепт лечо досить простий, і готувати його швидше.

Помідори знову вибираємо не сильно м'які. Моєму і знімаємо шкірку і робимо пюре в блендері, або прокручуємо в м'ясорубці.

Перець миємо й нарізаємо соломкою, натираємо моркву і шаткуємо цибулю.

З'єднуємо все в каструлі, кидаємо туди цукор, сіль, перець горошком, гвоздику, за смаком спеції. Доводимо наше лечо на зиму до кипіння і проварюємо, обов'язково помішуючи до 10 хвилин.

У готові стерилізовані банки розкладаємо наше лечо і закочуємо банки. Зберігаємо лечо на зиму в погребі.

Неймовірний рецепт лечо з баклажанами на зиму

Лечо з баклажанами рецепт / ua.depositphotos.com

Вам потрібно:

болгарський перець - 3 кг

помідори - 3 кг

баклажани - 1,5 кг

сіль - 2 ст. л.

масло рослинне - 0,5 склянки

цукор - 0,5 склянки

Помідори як і в минулих рецептах лечо, миємо, очищаємо від шкірки і робимо пюре.

Проварюємо в каструлі не більше 30 хвилин. Додаємо масло, сіль і цукор відразу.

Нарізаємо брусочками або соломкою наш вже готовий очищений перець, і добре вимиті баклажани.

Відправляємо в каструлю до нашої томатної пасти перець і баклажани, обов'язково помішуючи варимо лечо приблизно 30 хвилин. На все піде близько 2 годин.

Лечо, ще гарячим, розкладаємо по стерилізованим банкам, і закочуємо кришками. Зберігаємо лечо на зиму в прохолодному місці, можна в холодильнику.