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Смачні мариновані кабачки: найпростіший рецепт приготування

18 червня 2021, 16:22

Кабачки, мариновані на зиму виходять спокусливо хрусткими і шалено смачними.

Час приготування Час приготування: 60 хв
Кабачок
Смачні мариновані кабачки / bhub.com.ua

Кабачки - дуже популярний продукт для консервації. У сезон овочів радимо приготувати просту і швидку, в той же час дуже смачну закуску з молоденьких кабачків з часником і кропом.

Апетитні і хрусткі колечка цього овоча в кисло-солодкому ароматному маринаді відмінно доповнять найрізноманітніші страви з м'яса, риби, картоплі не тільки в звичайні дні, але і урізноманітнюють святковий стіл з будь-якого приводу.

Главред розповість рецепт смачних маринованих кабачків.

Мариновані кабачки - рецепт приготування

Вам потрібно:

  • Кабачок - 3 кг
  • Часник - 100 г
  • Масло рослинне - 1 ст.
  • Сіль - 1,5 ст. ложки
  • Цукор - 2 ст. ложки
  • Оцет 9% - 170 г
  • Хрін – 1-2 листа
  • Кріп - гілка
  • Петрушка - 2-3 гілочки
  • Запашний перець горошком - 5 шт.
  • Перець гострий - 2-3 колечка
  • Лавровий лист - 1 шт.
  • Цибуля-3-5 кілець

Кабачки ріжемо кружечками, складаємо в глибоку миску, додаємо рослинне масло, оцет, сіль, цукор, часник і маринуємо 3 години.

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На дно літрових банок кладемо лавровий лист, 2-3 колечка гострого перцю, 5 горошин запашного перцю, цибуля – 3-5 кілець, гілку кропу, 2-3 гілки петрушки, листя хрону. Наповнюємо банки кабачками і заливаємо маринадом.

Стерилізуємо кожну банку 15-20 хвилин і закриваємо.

рецепти кабачки
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