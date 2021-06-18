Смачні мариновані кабачки: найпростіший рецепт приготування

Кабачки, мариновані на зиму виходять спокусливо хрусткими і шалено смачними.
Кабачки - дуже популярний продукт для консервації. У сезон овочів радимо приготувати просту і швидку, в той же час дуже смачну закуску з молоденьких кабачків з часником і кропом.
Апетитні і хрусткі колечка цього овоча в кисло-солодкому ароматному маринаді відмінно доповнять найрізноманітніші страви з м'яса, риби, картоплі не тільки в звичайні дні, але і урізноманітнюють святковий стіл з будь-якого приводу.
Главред розповість рецепт смачних маринованих кабачків.
Мариновані кабачки - рецепт приготування
Вам потрібно:
- Кабачок - 3 кг
- Часник - 100 г
- Масло рослинне - 1 ст.
- Сіль - 1,5 ст. ложки
- Цукор - 2 ст. ложки
- Оцет 9% - 170 г
- Хрін – 1-2 листа
- Кріп - гілка
- Петрушка - 2-3 гілочки
- Запашний перець горошком - 5 шт.
- Перець гострий - 2-3 колечка
- Лавровий лист - 1 шт.
- Цибуля-3-5 кілець
Кабачки ріжемо кружечками, складаємо в глибоку миску, додаємо рослинне масло, оцет, сіль, цукор, часник і маринуємо 3 години.
На дно літрових банок кладемо лавровий лист, 2-3 колечка гострого перцю, 5 горошин запашного перцю, цибуля – 3-5 кілець, гілку кропу, 2-3 гілки петрушки, листя хрону. Наповнюємо банки кабачками і заливаємо маринадом.
Стерилізуємо кожну банку 15-20 хвилин і закриваємо.