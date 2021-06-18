Смачні мариновані кабачки: найпростіший рецепт приготування

Час приготування: Час приготування: 60 хв

Смачні мариновані кабачки / bhub.com.ua

Кабачки - дуже популярний продукт для консервації. У сезон овочів радимо приготувати просту і швидку, в той же час дуже смачну закуску з молоденьких кабачків з часником і кропом.

Апетитні і хрусткі колечка цього овоча в кисло-солодкому ароматному маринаді відмінно доповнять найрізноманітніші страви з м'яса, риби, картоплі не тільки в звичайні дні, але і урізноманітнюють святковий стіл з будь-якого приводу.

Главред розповість рецепт смачних маринованих кабачків.

Мариновані кабачки - рецепт приготування

Вам потрібно:

Кабачок - 3 кг

Часник - 100 г

Масло рослинне - 1 ст.

Сіль - 1,5 ст. ложки

Цукор - 2 ст. ложки

Оцет 9% - 170 г

Хрін – 1-2 листа

Кріп - гілка

Петрушка - 2-3 гілочки

Запашний перець горошком - 5 шт.

Перець гострий - 2-3 колечка

Лавровий лист - 1 шт.

Цибуля-3-5 кілець

Кабачки ріжемо кружечками, складаємо в глибоку миску, додаємо рослинне масло, оцет, сіль, цукор, часник і маринуємо 3 години.

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На дно літрових банок кладемо лавровий лист, 2-3 колечка гострого перцю, 5 горошин запашного перцю, цибуля – 3-5 кілець, гілку кропу, 2-3 гілки петрушки, листя хрону. Наповнюємо банки кабачками і заливаємо маринадом.

Стерилізуємо кожну банку 15-20 хвилин і закриваємо.