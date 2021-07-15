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Найсмачніше варення з агрусу на зиму: прості рецепти

15 липня 2021, 17:50

Ці дивовижно смачні і ароматні поєднання варення з агрусу зроблять ваші зимові вечори трішки солодшими.

Рецепт варення з агрусу
Смачне варення з агрусу з апельсином

Просте варення з агрусу зварити дуже легко, на відміну від знаменитого царського варення. Не потрібно ніяких складних маніпуляцій з ягодами, окремої варіння сиропу і вишневого листя.

Просто покладіть ягоди в таз, додайте цукор і поставте на вогонь. Через годину варення буде вже готове.

Густе варення з агрусу - як правильно готувати

Вам потрібно:

  • 1 кг агрусу
  • 1,3 кг цукру
  • 1,5 склянки води

Щоб приготувати просте варення з агрусу, видаліть хвостики у ягід, промийте агрус в холодній воді і відкиньте на друшляк. Наколіть агрус зубочисткою.

Покладіть агрус в таз або велику каструлю, додайте цукор і влийте воду. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, зніміть піну і варіть, помішуючи, до готовності, 50-60 хв.

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Перевірте готовність варення, капнув на блюдце краплю сиропу, почекайте 5 хв., потім покрутіть блюдце в різні боки.

Якщо крапля не розтікається, варення повністю готове.

Зніміть варення з вогню і повністю остудіть, прикривши каструлю марлею або рушником. Розлийте просте варення з агрусу по сухим стерилізованим банкам, закрийте кришками. Зберігайте при кімнатній температурі.

Варення з агрусу - простий рецепт

Вам потрібно:

  • 1 кг агрусу;
  • 800 г цукру;
  • 170 мл води.

Агрус покладіть в каструлю. Засипте половиною цукру і залиште в холодильнику на 4-5 годин або всю ніч.

Залийте водою і на повільному вогні доведіть до кипіння. Додайте цукровий пісок, перемішайте і варіть 5 хвилин після закипання. Прибирайте пінку, яка утворюється на поверхні.

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Зніміть з плити і остудіть. Поверніть каструлю на плиту, доведіть до кипіння на повільному вогні і продовжуйте готувати ще 5 хвилин. Знову остудіть і прокип'ятіть ще раз такий же час.

Розлийте варення по банках і закатайте.

Варення з агрусу з апельсином

Вам потрібно:

  • 1 апельсин;
  • 1 кг агрусу;
  • 1 кг цукру.

Апельсин поріжте на середні шматочки і видаліть всі кісточки. Перемішайте з агрусом і подрібніть блендером або пропустіть через м'ясорубку. Засипте цукром і залиште при кімнатній температурі на 3-4 години або довше, поки пісок не розчиниться.

Перелийте варення в каструлю. Доведіть до кипіння і варіть на мінімальному вогні 15-20 хвилин. Постійно помішуйте. Розлийте по банках і закрийте кришками.

рецепти варення
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