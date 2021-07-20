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"А де бікіні": норвезьких гандболісток оштрафували за вихід на гру в шортах,а не в купальниках

20 липня 2021, 23:00

Тепер Норвегія змушена сплатити чималий штраф.

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Так виступили Норвезькі гандболістки / Instagram

Курйозний випадок стався в рамках Чемпіонату Європи. Під час матчу за третє місце між Норвегією та Іспанією, збірна Норвегії з жіночого пляжного гандболу отримала 1500 євро штрафу. Вся справа була в тому, що спортсменки вирішили битися з суперником в шортах, а не бікіні, пише УНІАН.

Європейська федерація гандболу висунула заяву до норвезьких гандболісток через використання невідповідного одягу, який "не відповідає єдиним правилам пляжного гандболу".

У свою чергу, представник норвезької Федерації гандболу Каре Гейр Ліо заявив, що країна сплатить штраф. Однак підкреслив, що спортсменки, на його думку, "повинні мати вибір одягу, в якому вони виходять на поле".

"Найголовніше, щоб їм було зручно", - зазначив Каре Гейр Ліо.

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А в такому вигляді їх хотіла бачити Федерація / Instagram

Крім цього, стало відомо, що напередодні майбутнього чемпіонату Норвегія зверталася до Європейської федерації гандболу з проханням дозволити виходити на гру в шортах. На що та відповіла відмовою і заздалегідь попередила про санкції за порушення правил екіпіровки.

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Між іншим, перемогу в матчі здобула Іспанія.

Що відомо про одяг спортсменок:

Питання екіпірування пляжних гандболісток повстало не вперше. Він активно обговорюється вже кілька років. Оскільки самі гандболістки гру в бікіні вважають "принизливою і вбачають в цьому сексуалізацію жіночого пляжного гандболу".

Цієї весни представниця збірної Німеччини Сара Восс з'явилася на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики не в традиційному гімнастичному трико, а в комбінезоні з закритими ногами.

Пізніше її вчинок повторили інші німецькі гімнастки.

Норвегія Чемпіонат Европы
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