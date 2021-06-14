Актор Михайло Боярський висміяв збірну Росії і похвалив Україну

Боярський заявив, що збірна України набагато сильніша за Росію / Андрай Павелко . Facebook

Відомий актор та музикант Михайло Боярский, який раніше пообіцяв з'їсти свій капелюх у разі перемоги РФ на чемпіонаті Європи-2020, порівняв збірні Росії та України після матчів 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи.

"Звісно, збірна Україна набагато сильніша за Росію! Вони приголомшливо грали з Нідерландами. Матч був – чудо! Я позаздрив, як грала Україна! Відмінно! Якби ми грали з Україною, то продули б однозначно", – цитує Боярського СЕ.

Збірна України, нагадаємо, з мінімальним рахунком поступилася збірній Нідерландів (2:3) у першому турі групового етапу Євро-2020, тоді як російська команда "беззубо" програла Бельгії – 0:3. У Росії, до речі, вже встигли оголосити про "змову" проти їхньої збірної і покликали на допомогу ФСБ.

Календар матчів збірної України на Євро-2020

Наступний матч збірна України проведе 17 червня зі збірною Північної Македонії. Матч пройде в Бухаресті і почнеться о 16.00 за Києвом. Заключною зустріччю групи С для команди Андрія Шевченка стане гра зі збірною Австрії 21 червня.

В 1/8 фіналу Євро-2020 виходять перші два місця кожної групи і чотири кращі треті команди з шести.