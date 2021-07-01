"Англія, Україна розіб'є тебе": Усик підтримав команду Шевченка напередодні важливого матчу

Непереможений український боксер-професіонал намагається залякати супротивників, як він це робить у боксі.
Футбольні фанати в передчутті історичного матчу чвертьфіналу Євро-2020 між збірними Україною та Англією. Підігріти інтерес до суботнього протистояння вирішив український боксер-професіонал Олександр Усик.
Непереможний боксер звернувся до вболівальників "трьох левів". Усик очікує, що підопічні Андрія Шевченка зможуть перемогти їхню збірну і пробитися до півфіналу найпрестижнішого турніру Європи.
"Вибач, Англія, Україна розіб'є тебе. Україна – чемпіон", – лаконічно сказав Усик.
Україна – Англія: головне
- Поєдинок Україна – Англія відбудеться 3 липня на Стадіо Олімпіко в Римі. Початок о 22:00.
- 9 років тому ці команди вже зіграли між собою на Євро. У завершальному матчі групового етапу Євро-2012 українці програли Англії і вибули з турніру. Долю тієї скандальної гри вирішила жахлива помилка нинішнього боса російських суддів Віктора Кашаї.
- Поєдинок між українцями та англійцями обслуговуватиме німець Фелікс Брих, який же працював на матчі збірної України на Євро-2020. При його суддівстві наша команда поступилася Нідерландам (2:3).
Автор: Денис Пономаренко