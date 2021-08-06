Беленюк прилетів в Україну і зробив заяву після Олімпіади-2020

Жан Беленюк привіз в Україну золото Олімпіади / Країна

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк 6 серпня повернувся в Україну. Після свого повернення борець поділився думками і зробив заяву.

"Відчуття дуже приємні, тому що така кількість людей зустрічає. Це дуже мотивує на те, щоб реалізовувати подібні амбітні задуми, вигравати подібні змагання. Я щасливий, що мені вдалося порадувати таку кількість українців", - заявив Беленюк в аеропорту Бориспіль журналістам.

За словами Беленюка, він хоче трохи відпочити, а з вересня буду займатися політичною діяльністю.

"Спортом займатися буду для того, щоб підтримувати свою фізичну форму. Щодо змагань, поки нічого не коментую, не хочу робити гучних заяв, закінчую зі спортом чи ні, адже мені 30 років. Але поки не знаю. Мої амбітні цілі, які ставив перед собою з самого дитинства, зараз закриті. Треба знайти нову мотивацію, щоб продовжувати", - сказав Беленюк.

Також Беленюк розповів, кому присвятить свою нагороду - українському борцю греко-римського стилю, олімпійському чемпіону Івану Богдану.

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"Він з дитинства мене виховував і вірив, що я стану чемпіоном Олімпіади. Тому я хочу присвятити цю медаль йому", - пояснив спортсмен.

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Також в Україну повернувся срібний призер Ігор-2020 Парвіз Насібов.

В аеропорту українських героїв зустрічали близькі друзі, родичі, а також вболівальники.

Медальний залік України на Олімпіаді-2020

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