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Беленюк прилетів в Україну і зробив заяву після Олімпіади-2020

6 серпня 2021, 12:17

Беленюк заявив, що щасливий порадувати таку кількість українців.

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Жан Беленюк привіз в Україну золото Олімпіади / Країна

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк 6 серпня повернувся в Україну. Після свого повернення борець поділився думками і зробив заяву.

"Відчуття дуже приємні, тому що така кількість людей зустрічає. Це дуже мотивує на те, щоб реалізовувати подібні амбітні задуми, вигравати подібні змагання. Я щасливий, що мені вдалося порадувати таку кількість українців", - заявив Беленюк в аеропорту Бориспіль журналістам.

За словами Беленюка, він хоче трохи відпочити, а з вересня буду займатися політичною діяльністю.

"Спортом займатися буду для того, щоб підтримувати свою фізичну форму. Щодо змагань, поки нічого не коментую, не хочу робити гучних заяв, закінчую зі спортом чи ні, адже мені 30 років. Але поки не знаю. Мої амбітні цілі, які ставив перед собою з самого дитинства, зараз закриті. Треба знайти нову мотивацію, щоб продовжувати", - сказав Беленюк.

Також Беленюк розповів, кому присвятить свою нагороду - українському борцю греко-римського стилю, олімпійському чемпіону Івану Богдану.

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"Він з дитинства мене виховував і вірив, що я стану чемпіоном Олімпіади. Тому я хочу присвятити цю медаль йому", - пояснив спортсмен.

читайте такожБеленюк розплакався і зробив визнання після перемоги на Олімпіаді - 2020 в Токіо

Також в Україну повернувся срібний призер Ігор-2020 Парвіз Насібов.

В аеропорту українських героїв зустрічали близькі друзі, родичі, а також вболівальники.

Медальний залік України на Олімпіаді-2020

Українська спортсменка Дар'я Білодід виборола першу медаль для нашої збірної на літніх Олімпійських іграх. Українка завоювала "бронзу" у змаганнях з дзюдо.

Український спортсмен Ігор Рейзлін у поєдинку за третє місце на Олімпіаді в Токіо в чоловічому фехтуванні здобув перемогу над італійцем Андреа Сантареллі. Це друга "бронза" України на Олімпіаді в Токіо.

Українські спортсмени заробили третю медаль на літніх Олімпійських іграх-2020. Пара Стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук отримали бронзу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів.

Український плавець Михайло Романчук завоював четверту медаль для України на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Спортсмен виборов "бронзу" у плаванні на 800 метрів вільним стилем серед чоловіків.

Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову медаль на Літніх Олімпійських іграх-2020, які проходять в Токіо. Це п'ята медаль у скарбничці України і перша-в історії українського тенісу.

Плавець Михайло Романчук приніс Україні першу срібну медаль Олімпійських ігор-2020-він став кращим на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Ще одна бронза в медальний залік в Токіо. Її завоювала Українська борець вільного стилю Алла Черкасова, впевнено поклавши на лопатки японську спортсменку.

В Японії на Олімпійських іграх-2020 молодий український борець Парвіз Насибов встиг створити сенсацію і вразити своїм бійцівським характером і волею до перемоги. Він вперше виграв срібло Олімпійських ігор.

Олімпіада-2020 Жан Беленюк
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