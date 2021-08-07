Беленюк розповів, як зумів з важкою травмою стати олімпійським чемпіоном

Жан Беленюк / Сніданок з 1+1

Свіжоспечений олімпійський чемпіон Жан Беленюк розповів про те, як йому вдалося з сильною травмою руки завоювати золоту медаль на Олімпіаді-2020. Як каже Беленюк в ефірі Сніданок з 1+1, за три тижні до початку змагань, він отримав серйозну травму, на відновлення якої, за словами лікарів, потрібно було мінімум шість тижнів.

Навіть серед тренерського штабу борця були сумніви, що він зможе хоч як-небудь зможе виступити на Олімпіаді.

"Я сам в шоці через те, як все відбувалося. І тільки віра мого тренера дала мені наснагу і сили продовжувати. Дійсно ситуація була критична. За три тижні до Олімпіади вилітає повністю плече з суглоба. Я бачив, як тренери, а у нас їх багато, почали впадати у відчай. Я вранці виходжу, у мене лангет на руці, я бачу, що вони припиняють розмову, опускають очі вниз, розуміють, що це нереально", - розповів спортсмен.

Тим не менш, тренер Володимир Щацький був упевнений, що Беленюк зможе відновити форму. Перші десять днів після травми Олімпієць призупинив тренування, замінивши їх на кардіо: їздою на велосипеді, вправами для преса та іншим.

Спортсмен каже, що запалення було настільки сильним, що спочатку він взагалі не міг підняти високо руку. Ближче до Олімпіади спортсмен почав розробляти руку разом з тренером. Однак психологічний тиск був подвійним, оскільки Беленюк раніше пообіцяв публічно, що стане олімпійським чемпіоном.

Реклама

читайте також"Пустився в москальську присядку": перемога Беленюка в Токіо розлютила пропагандистку Скабєєву

Нагадаємо, раніше Жан Беленюк (до 87 кг) найвдалішим чином виступив у фінальній сутичці на Олімпійських Іграх в Токіо.

Він переміг у фіналі з рахунком 5:1 Віктора Льорінця з Угорщини. І тим самим Беленюк приніс першу і поки єдину золоту медаль для України на Олімпіаді-2020.

До того Беленюк в 1/8 фіналу виграв у серба зурабі Датунашвілі (3:1), а в 1/4 фіналу насилу здолав Башира Сід Азара з Алжиру (1*:1). Суперником у півфіналі був Іван Хуклек з Хорватії, і Жан впевнено виграв (7:1).