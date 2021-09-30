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Беленюк влаштував спаринг з красунею Білодід: олімпійському чемпіону довелося попітніти

30 вересня 2021, 21:57

Відео спортсмен опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

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Жан Беленюк і Дар'я Білодід зійшлися в нерівному бою / скріншот

Українські Олімпійські чемпіони борець Жан Беленюк та дзюдоїстка Дар'я Білодід провели спільне тренування.

На опублікованих кадрах видно, як після кількох невпевнених рухів спортсмени перейшли до більш активних дій, і почали боротися майже по-справжньому.

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скріншот з відео

"Входжу в тренувальний ритм з чемпіонкою Дариною Білодід. Спершу жироспалюючі вправи, а потім борцівські спаринги", – написав під відео Беленюк.

Нагадаємо, на минулій Олімпіаді в Токіо українець Жан Беленюк завоював золото в греко-римській боротьбі в категорії до 87 кг. у фіналі він переміг угорця Віктора Лоринця з рахунком 5:1.

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А ось дзюдоїстка Дар'я Білодід принесла Україні першу медаль на Олімпійських Іграх в Токіо – спортсменка завоювала бронзу у ваговій категорії до 48 кг.

Автор: Сергій Кущ
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Жан Беленюк Дар'я Білодід
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