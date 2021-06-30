Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020 – українська збірна присвятила йому перемогу

Травма Артема Бесєдіна / УНІАН

Нападник Артем Бесєдін більше не допоможе збірній України на тріумфальному для "жовто-синіх" чемпіонаті Європи-2020. Гравець вийшов на заміну у двох групових матчах, а в 1/8 проти Швеції отримав важку травму.

Артем вже покинув розташування збірної і повернувся до Києва. Там він пройде поглиблене обстеження, яке дозволить оцінити серйозність травми. "Хлопці гратимуть проти Англії ще й за Бесєдіна", – говорив після матчу Андрій Шевченко.

Важка травма Артема Бесєдіна

Артем Бесєдін вийшов у матчі Україна – Швеція на заміну в екстратаймі на 91-й хвилині, проте вже на 97-й хвилині після жорсткого фолу не зміг продовжити гру.

Швед Маркус Даніельсон в грубому підкаті завдав травму нападнику української команди. Замість нього вийшов Віктор Циганков, а жовто-сині отримали червону картку і грали в меншості.

Захисник Швеції зіграв спочатку в м'яч, але його нога продовжила рух прямо і влучила точно в коліно. Бесєдін відразу впав на газон, але в підсумку зміг вийти з поля за допомогою лікарів (не наступаючи на ліву ногу).

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Біля лінії поля в Бесєдіна підійшов Андрій Шевченко, який відразу ж підбадьорив і обійняв гравця.

— Faisal HQ (@iF2is) June 29, 2021

Саме Шевченко першим розповів про стан Бесєдіна, відразу після матчу. Він назвав серйозним пошкодження футболіста.

"Артем пройшов складні випробування в останні роки, – говорив після матчу Андрій Шевченко. – У нього нещодавно народилися діти. Ми всі його підтримуємо, він з нами. Хлопці гратимуть проти Англії ще й за Бесєдіна".

Вранці, вже після матчу, член тренерського штабу збірної України Олександр Шовковський зазначив, що через пошкодження Бесєдін покинув розташування команди і повернеться в Україну на медогляд.

Після матчу захисник Даніельссон, який і завдав травму Бесєдін, визнав свою помилку і зазначив, що вибачився перед Артемом за фол. За словами шведського футболіста, його протест на полі проти червоної картки був пов'язаний з упевненістю в тому, що він грав першим на м'ячі.

"Я точно не збирався заподіювати біль їх гравцеві. Після матчу зайшов у роздягальню збірної України і вибачився. Бесіду, звичайно, важко після отриманої травми. Я зустрівся з ним і перепросив, сказав, що не хотів завдавати йому біль", – підкреслив швед.

Україна вперше вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020