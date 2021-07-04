"Безвольні та безхарактерні": легенда київського Динамо розніс збірні України та Росії за Євро-2020

Збірна України дуже сильно розчарувала в грі з Англією, вважає Олександр Заваров.
Національний збірна України з футболу випадково вийшла з третього місця до плей-офф Євро-2020. Потрапляння до чвертьфіналу є результатом недооцінки українців з боку шведів. У грі з Англією слід було б показати характер і боротьбу, проте збірна не продемонструвала належної волі до перемоги, а тренерський штаб не прийняв потрібних рішень. Те ж саме можна сказати і про збірну Росії – "безвольні" і "безхарактерні". Про це заявив Олександр Заваров, український тренер, відомий у минулому своїми виступами за київське Динамо і туринський Ювентус.
У коментарі РБК він сказав про те, що збірна України у чвертьфінальній грі на Євро-2020 з командою Англії не показала належних якостей для досягнення позитивного ігрового результату. Тренерський штаб також фактично провалив гру.
"Збірна України грала в групі, випадково увійшла з третього місця. У 1/8 шведи, думаю, недооцінили збірну України і поплатилися за це. А зі збірною Англії треба було витягати всі свої якості - і моральні, і фізичні, і футбольні, битися, боротися, атакувати. Але українці були безвольні, безхарактерні, жодних тактичних планів я не помітив, жодної тренерської думки не було, ані злості у футболістів", - сказав Заваров.читайте також"Дякуємо, що не 7:0": У Мережі сперечаються про розгромну поразку збірної України в матчі з Англією
За його словами, українські гравці не отримали жодної жовтої картки, що свідчить про небажання боротися за результат. Збірна демонструвала повільний темп гри і розчарувала своїм ставленням до матчу.
"Жодних зіткнень не було. Розчарували дуже сильно. З першої до 90-ї хвилини напівпішки ходили, крім, можливо, Романа Яремчука, нападника. Неважливо виглядали", - вважає Заваров.
Крім того, він піддав критиці і збірну Росії, яка й зовсім зайняла останнє місце в своїй групі на Євро-2020, а фінальну гру групового етапу програла Данії з рахунком 1:4. Росіяни, як стверджує тренер, також не показали характер.
"Те ж саме скажу і про збірну Росії — вони були безвольні, безхарактерні", - підкреслив Олександр Заваров.
Поразка збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020
- Збірна України з футболу 3 липня в рамках 1/4 фіналу Євро-2020 на Стадіо Олімпіко у Римі грала зі збірною Англії. Українська команда розгромно поступилася англійцям з рахунком 0: 4.
- На самому початку гри рахунок у матчі відкрив форвард лондонського Тоттенхема Харрі Кейн. На перерву обидві команди вирушила з рахунком 0:1 на табло і шансами команди Андрія Шевченка на продовження боротьби.
- Однак у другому таймі Англія відправила три м'ячі у ворота української збірної, закріпивши розгромний рахунок.
- Капітан збірної України Андрій Ярмоленко після гри сказав, що рахунок на табло заслужений. За його словами, забитий в дебюті матчу швидкий гол вплинув на настрій українців і зламав плани Шевченка на гру.
- Тренер української збірної Андрій Шевченко заявив, що долю матчу з Англією визначили окремі епізоди. При цьому Україна наразі не готова грати з грандами європейського футболу.