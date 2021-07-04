"Безвольні та безхарактерні": легенда київського Динамо розніс збірні України та Росії за Євро-2020

Заваров не побачив боротьби від збірної України в матчі з Англією / sport-xl.net

Національний збірна України з футболу випадково вийшла з третього місця до плей-офф Євро-2020. Потрапляння до чвертьфіналу є результатом недооцінки українців з боку шведів. У грі з Англією слід було б показати характер і боротьбу, проте збірна не продемонструвала належної волі до перемоги, а тренерський штаб не прийняв потрібних рішень. Те ж саме можна сказати і про збірну Росії – "безвольні" і "безхарактерні". Про це заявив Олександр Заваров, український тренер, відомий у минулому своїми виступами за київське Динамо і туринський Ювентус.

У коментарі РБК він сказав про те, що збірна України у чвертьфінальній грі на Євро-2020 з командою Англії не показала належних якостей для досягнення позитивного ігрового результату. Тренерський штаб також фактично провалив гру.

"Збірна України грала в групі, випадково увійшла з третього місця. У 1/8 шведи, думаю, недооцінили збірну України і поплатилися за це. А зі збірною Англії треба було витягати всі свої якості - і моральні, і фізичні, і футбольні, битися, боротися, атакувати. Але українці були безвольні, безхарактерні, жодних тактичних планів я не помітив, жодної тренерської думки не було, ані злості у футболістів", - сказав Заваров.читайте також"Дякуємо, що не 7:0": У Мережі сперечаються про розгромну поразку збірної України в матчі з Англією

За його словами, українські гравці не отримали жодної жовтої картки, що свідчить про небажання боротися за результат. Збірна демонструвала повільний темп гри і розчарувала своїм ставленням до матчу.

"Жодних зіткнень не було. Розчарували дуже сильно. З першої до 90-ї хвилини напівпішки ходили, крім, можливо, Романа Яремчука, нападника. Неважливо виглядали", - вважає Заваров.

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Крім того, він піддав критиці і збірну Росії, яка й зовсім зайняла останнє місце в своїй групі на Євро-2020, а фінальну гру групового етапу програла Данії з рахунком 1:4. Росіяни, як стверджує тренер, також не показали характер.

"Те ж саме скажу і про збірну Росії — вони були безвольні, безхарактерні", - підкреслив Олександр Заваров.

Поразка збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020