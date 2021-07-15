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Вболівальники обрали найкращий гол Євро-2020 – це не шедевр Ярмоленка

15 липня 2021, 11:58

Майже 800 тисяч учасників опитування віддали перевагу влучному пострілу форварда збірної Чехії Патріка Шика в матчі групового раунду проти Шотландії.

Патрік Шик
Шик обійшов Ярмоленка в номінації на кращий гол Євро-2020 / УНІАН

Майстерня "дев'ятка" від нападника збірної України з футболу Андрія Ярмоленка у ворота Нідерландів не стала найкращою за підсумками чемпіонату Європи-2020, хоча була серед претендентів.

За підсумками голосування на сайті УЄФА виграв м'яч, забитий нападником збірної Чехії Патріком Шиком у матчі групового раунду проти Шотландії. Всього участь у голосуванні взяли майже 800 тисяч респондентів, які визначили переможця.

У результативному епізоді чеському голеадору вдалося ударом з центру поля перекинути голкіпера суперника, який необачно вийшов з воріт. Як виявилося, гравець німецького "Байєра-04" вразив ворота шотландців з дистанції 45,44 метра. Це рекорд чемпіонатів Європи з 1980 року – відколи ведеться сучасна статистика.

Відео гола Патріка Шика

У трійку найкращих також увійшов забитий м'яч француза Поля Погба у ворота Швейцарії в 1/8 фіналу і гол хорвата Луки Модріча шотландцям на груповому етапі. У число Топ-10 голів потрапив і удар українця Андрія Ярмоленка в грі проти Нідерландів.

Історичний успіх України на Євро-2020:

  • На Євро-2020 Україна вперше в історії вийшла в 1/4 фіналу континентальної першості. На попередніх двох чемпіонатах Європи "синьо-жовті" не могли подолати груповий етап.
  • Команда Шевченка пробилася в плей-офф Євро-2020, посівши третє місце в квартеті С.На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) і поступилися Австрії (0:1).
  • В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі перемогли Швецію (2:1).
  • У чвертьфіналі Україна розгромно програла Англії (0:4).

Раніше Шевченко натякнув на відхід зі збірною України заради роботи в клубі. Його контракт діє до кінця наступного року: на цей відрізок припадає фініш фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2022 року, який, попри гучний корупційний скандал, пройде в Катарі.

Андрій Ярмоленко Евро-2020 збірна України з футболу
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