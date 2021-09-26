Бій-реванш і несподівана причина поразки: Джошуа оцінив мегафайт з Усиком

Ентоні Джошуа / Reuters

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) прокоментував поразку від чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO Олександра Усика (19-0, 13 КО).

"Вітаю переможця, відмінна робота. Ми повернемося. Ми повернемося до тренувань. Чудові 12 раундів. Чудовий досвід в рингу. З цього моменту ми будемо тільки прогресувати. Ми зробимо це знову зовсім скоро", - цитує Джошуа Tribuna.com.

Джошуа про причину поразки і травму ока

"Як око? Зараз набагато краще. Було дивно. Око на якомусь етапі було зовсім погане, але зараз краще", - пояснив британець.

"Що пішло не так? Ми просто зазнали поразки, але все повернемо. Починаючи з дев'ятого раунду я не міг бачити - око було закрите.

Насправді, це був хороший досвід. У складній ситуації ти вчишся контролювати себе, зберігати спокій. Я нічого не бачив, таке сталося вперше. Ми повернемося", - підкреслив він.

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Бій-реванш з Усиком: Джошуа готовий на 100%

"Далі реванш? 100 відсотків, 110 відсотків. Я готовий повернутися до тренувань. Я провів 12 раундів. Це були хороші 12 раундів", - заявив суперник Усика.

"При всій повазі я не був здивований тим, яким був Усик в бою. Він був легше, темп у нього був хороший, але він все одно пропускає і пропускає багато. У реванші потрібно буде зрозуміти, як потрапляти частіше і бити жорсткіше", – сказав Джошуа.

Джошуа знайшов несподівану причину поразки Усику

"Є стара приказка: "Якщо хочеш бути великим бійцем, не бийся з лівшами, особливо з хорошими". Усик-хороший боєць. Лівші хитрі. Вони не найпростіші бійці", - зазначив британець.

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"Якби я бився з ортодоксальним бійцем, я б, напевно, хто б це не був, нокаутував його до дев'ятого раунду. Я знаю, що цей досвід сьогодні безцінний, і наступний бій принесе мені велику користь. Мені гірше не буде", - додав Джошуа.

Усик і Джошуа зустрілися після бою

Додамо, що Олександр Усик і Ентоні Джошуа зустрілися після поєдинку. Боксери позували перед камерами з розтинами і гематомами.

"Я був дуже розчарований. Але в роздягальні я просто сказав Усику: "Побачимося знову", правда. Я також відправив повідомлення його дітям, привітався, і все" - сказав Джошуа.

Олександр Усик та Ентоні Джошуа / BoxingScene / Mark Robinson

Нагадаємо, раніше Олександр Усик у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа.

Усик відібрав у Джошуа пояси WBA, IBF, WBO і IBO.