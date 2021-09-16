Усик знявся у кліпі скандальних кримських виконавиць, які не визнавали війну з Росією

Усик запалив зі своїми землячками / instagram.com/annamariaduet

За десять днів до головного бою всього свого життя проти Ентоні Джошуа Олександр Усик спробував сили в шоу-бізнесі – український суперважкоатлет знявся в кліпі скандального кримського дуету ANNA MARIA.

У середу, 15 вересня, сестри-близнючки Анна і Марія Опанасюк представили відеороботу на пісню Light up. Одним з її героїв став Усик. "Це навіть більше, ніж просто кліп. Це відео про рух в найголовнішому напрямку – вперед", – мовиться в коментарі до відео.

Варто відзначити, що перед фіналом нацвідбору на Євробачення 2019 група ANNA MARIA потрапила в скандал. В інтерв'ю кримськотатарському телеканалу виконавиці розповіли, що "Україна втратила Крим", а "війни в Україні немає". Крім того, артистки не відповіли, чий півострів, і відмовилися визнавати, що Російська Федерація окупувала українську територію.

Після цього на сестер повалилася величезна кількість критики. До всього іншого, з'ясувалося, що батьки артисток займають великі посади в окупованому Криму і мають російське громадянство.

Ентоні Джошуа – Олександр Усик, що потрібно знати про бій: