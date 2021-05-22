Бій Усик - Джошуа: промоутер розповів про гучне рішення WBO

Промоутери спортсменів отримали 10 днів на переговори.
Промоутер і менеджер Олександра Усика Олександр Красюк розповів про те, що поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і екс-абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі Усиком був санкціонований WBO.
Як підкреслив він у своєму Instagram, промоутери спортсменів отримали 10 днів на переговори.
"WBO офіційно санкціонувала поєдинок Усик-Джошуа. У промоутерів 10 днів на переговори", — написав Красюк.
Відзначимо, що раніше з'являлися дати можливого поєдинку Джошуа з Усиком — 21 і 28 серпня.
Додамо, що в інтерв'ю на каналі в YouTube Pep Talk Красюк розповів, де може відбутися бій.
"У нас не було багато часу на обговорення варіантів. Принципова локація, яка обговорюється на поточний момент - це Уемблі. З усією Моєю повагою до Саудівської Аравії, там може бути трохи жарко в серпні, десь 70 градусів за Цельсієм.
Хоча, якщо цей бій пройде в Саудівській Аравії, я теж буду радий. Якщо пройде в Україні, я буду радий ще більше. Якщо він пройде в Замбії, в Зімбабве або в будь — якій іншій точці світу, - ми раді, тому що ми зустрічаємося з найкращим в суперважкій вазі. Це найкращий спосіб проявити себе", - сказав Красюк.
Бій Усик - Джошуа:
- Раніше Усик заявив про те, що не бажає довго чекати своєї черги виходити на ринг і битися за чемпіонський пояс за версією WBO в суперважкій вазі.
- Усик сказав, що Ентоні Джошуа потрібно або провести бій з ним, або звільнити титул чемпіона світу за версією WBO.
- Також боксер висловив надію на те, що зможе провести поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі навесні 2021 року.
- "Що якщо вони запропонують мені багато грошей? Не в грошах щастя", - підсумував Усик.