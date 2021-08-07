Бронзова краса: українки вирвали у японок третє місце в артистичному плаванні на ОІ-2020

Команда України завоювала бронзу в артистичному плаванні / Скріншот

У суботу, 7 серпня, на Олімпійських Іграх в Токіо відбувся фінал в артистичному плаванні (вільна програма).

Українська команда у складі Марини Алексєєвої, Владислави Алексєєвої, Марти Федини, Катерини Резнік, Анастасії Савчук, Аліни Шинкаренко, Ксенії Сидоренко та Єлизавети Яхно посіла третє місце, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Наші спортсменки в довільній програмі також показали третій результат, набравши 96.0333 бали. До цього в технічній програмі Українки завоювали 94.2685 бали. Загальна кількість балів України склала 190.3018.

Відзначимо, що за підсумками українськи вирвали бронзу у команди Японії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що український боксер Олександр Хижняк завоював срібну медаль Олімпіади-2020, драматично програвши у фіналі у ваговій категорії до 75 кілограм бразильцю Хеберту Соузі.

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Українець вигравав після двох раундів, але третій раунд став справжньою катастрофою для нього. Хижняк пропустив потужний лівий боковий удар назустріч.

Арбітр навіть не став відраховувати нокдаун, а відразу зупинив бій і оголосив про перемогу Соузи нокаутом.