УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Бронзова краса: українки вирвали у японок третє місце в артистичному плаванні на ОІ-2020

7 серпня 2021, 15:05

Загальна кількість балів команди України склала 190.3018.

Україна завоювала бронзу на Олімпіаді
Команда України завоювала бронзу в артистичному плаванні / Скріншот

У суботу, 7 серпня, на Олімпійських Іграх в Токіо відбувся фінал в артистичному плаванні (вільна програма).

Українська команда у складі Марини Алексєєвої, Владислави Алексєєвої, Марти Федини, Катерини Резнік, Анастасії Савчук, Аліни Шинкаренко, Ксенії Сидоренко та Єлизавети Яхно посіла третє місце, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Наші спортсменки в довільній програмі також показали третій результат, набравши 96.0333 бали. До цього в технічній програмі Українки завоювали 94.2685 бали. Загальна кількість балів України склала 190.3018.

Відзначимо, що за підсумками українськи вирвали бронзу у команди Японії.

false

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що український боксер Олександр Хижняк завоював срібну медаль Олімпіади-2020, драматично програвши у фіналі у ваговій категорії до 75 кілограм бразильцю Хеберту Соузі.

Реклама

Українець вигравав після двох раундів, але третій раунд став справжньою катастрофою для нього. Хижняк пропустив потужний лівий боковий удар назустріч.

Арбітр навіть не став відраховувати нокдаун, а відразу зупинив бій і оголосив про перемогу Соузи нокаутом.

збірна України Олімпіада-2020 Олімпійські ігри 2020
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 7 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, заздрість або непередбачені витратиГороскоп на сьогодні 7 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, заздрість або непередбачені витрати Які речі привертають негатив в будинок і несуть невдачіЯкі речі привертають негатив в будинок і несуть невдачі Гороскоп на сьогодні 5 серпня для всіх знаків Зодіаку: розтрати, несподіваний поворот подій і обманГороскоп на сьогодні 5 серпня для всіх знаків Зодіаку: розтрати, несподіваний поворот подій і обман Все вирішить один постріл: астролог передрік Лукашенку долю президента ГаїтіВсе вирішить один постріл: астролог передрік Лукашенку долю президента Гаїті "Тухлими яйцями закидають": Ані Лорак жорстко "рознесли" в мережі за майбутній концерт в Одесі"Тухлими яйцями закидають": Ані Лорак жорстко "рознесли" в мережі за майбутній концерт в Одесі

Останні новини

19:58

"Я оселився": Комаров купив ділянку в Карпатах

19:30

Чи може держава розвивати українську мову Погляд

19:27

Українці масово переїжджають до Польщі: куди саме їдуть і чому Відео

18:38

Залишила одну в квартирі і пішла на 6-денну вечірку: мати заморила голодом 1,5-річну дитину Відео

18:33

Розмовляв російською: журналіст назвав несподівану причину відходу Шевченка зі збірної

Реклама
17:58

У Росії доглядальниця побила 95-річну бабусю за вірш про людяність і прохання виміряти тиск

17:39

Після нової хвилі спеки Україну атакує різке похолодання: синоптик назвала дати Відео

17:18

У моду на осінь-зиму 2021 2022 повертаються черевики в стилі 90-х і приголомшливі чоботи Відео

17:15

Тим, хто перехворів COVID-19, може вистачити однієї дози Pfizer - дослідження Відео

16:51

Затопило будинки та вулиці: потужний удар стихії налетів на курорти Кирилівку і Залізний Порт Відео

16:31

Жоден держорган не зможе вимагати паперову довідку: Шмигаль назвав терміни переходу в "paperless"

15:59

Вимагав показати статеві органи та погрожував: у Харкові педофіл напав на 12-річну дівчинку

15:26

"Війна з РФ триває": у Міноборони відреагували на скандал з фото Магучіх Відео

15:23

"Україна почала жити в борг у природи": у Держекоінспекції б'ють на сполох через стан екології

14:47

Церемонія закриття літніх Олімпійських ігор в Токіо: барвисті фото Фото

14:33

Слуга народу "запалює": на з'їзді Зе!Молодіжки Арахамія виступив як ді-джей Відео

14:28

У Туреччині пасажирський автобус вилетів з траси, загинули щонайменше 15 людей Фото Відео

13:51

На Олімпіаді - 2020 тренер вдарила коня. Її дискваліфікували Відео

13:23

"Тухлими яйцями закидають": Ані Лорак жорстко "рознесли" в мережі за майбутній концерт в Одесі

12:50

На Закарпатті зачастили отруйні павуки-канібали: опубліковані фото

Реклама
12:33

Побили й залишили помирати: на Полтавщині знайшли тіло молодого чоловіка Відео

11:44

У Києві лікар вимагав хабар і відмовився лікувати безпорадну дитину

11:35

Збірна України завершила змагання на Олімпіаді-2020 в Токіо з 19 медалями Фото

10:51

Україна потрапить в обійми задушливої спеки - новий прогноз синоптиків

10:24

Після зливи у Дніпрі чоловік на матраці влаштував риболовлю посеред вулиці: курйозне відео Відео

10:00

У Бердянську розмалювали червоною фарбою машини з російськими номерами: фото

09:06

Помер відомий український художник Олександр Ройтбурд

08:59

У Маріуполі хлопець на камеру спалив прапор України

08:55

"Поцупив лук": під Тернополем на чужому городі спіймали ексмера і викликали поліцію

08:23

Гороскоп на сьогодні 8 серпня для всіх знаків Зодіаку: таємні вороги або незвичайна пропозиція Відео

08:22

Коронавірус в Україні здав назад: число нових заразилися знову впало

07:59

У МОЗ розповіли про новий план вакцинації від COVID-19 для України Відео

07:45

Путіну вдалося з криворізького хлопця зробити послідовного бандерівця Погляд

07:35

Велосипедистка Старикова виграла для України срібну медаль на Олімпіаді

07:10

Покінчити з зашморгом Мінська: у Байдена підтримали Київ з питання Донбасу - експерт Відео

06:30

Відновлення запасів і держрегулювання "на коліні": якими будуть ціни на АЗС Погляд

05:28

Топ-10 швидких та смачних сніданків, які сподобаються дорослим і дітям

05:02

Пекло повертається: українців попередили про новий удар нестерпної спеки Відео

04:22

Всесвітній день кішок 2021: коли святкують, прикмети з кішками, милі картинки і привітання

03:50

Дієтолог розповіла, чи можна їсти солодке і не товстіти

Реклама
03:02

Вчені звернули увагу людей на тривожну ознаку наближення смерті

02:16

Тарілка здорового харчування: чого і скільки слід їсти протягом дня

01:37

День ветеринара в Україні: душевні привітання і милі листівки до свята

00:50

Прикмети на 8 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

00:08

Чистильник організму №1: в якому вигляді буряк максимально корисний і для кого він небезпечний Відео

07 серпня, субота
23:55

Хотів допомогти по господарству: в Одеській області трагічно загинув 10-річний хлопчик

23:38

Антирекорд в Росії: житель країни заразив коронавірусом 1500 осіб Відео

23:13

В Італії заарештували 70-річну главу найжорстокішого мафіозного клану

22:39

Як працюватимуть школи під час нової хвилі COVID-19: у МОЗ назвали умову Відео

22:14

Покатушки на унітазі: чоловік катався Хрещатиком на сантехнічному приладі Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти