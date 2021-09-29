Промоутер боксера Усика відверто висловився щодо реваншу з Джошуа

Усик-Джошуа-промоутер розповів про реванш / Reuters

Сьогодні промоутер чемпіона WBA, WBO, Ibfі IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) повідомив в інтерв'ю Youtube-каналу Boxing Social, що якщо Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) в поєдинку-реванші спробує знову перебоксувати українця, це обернеться катастрофою.

Промоутер Олександр Красюк сподівається, що Джошуа краще виглядатиме в повторному бою і не вивчатиме бокс 5-6 місяців, щоб знову наступити на ті самі граблі.

Промоутер порівняв Ентоні з винищувачем, якому необхідно було спершу навести приціл, а вже потім викинути удар.

"За даними CompuBox, Джошуа викинув більше джебів. Він шукав свою дистанцію, щоб завдати важкого удару справа, але так і не зміг прицілитися. Його переваги-потужність і габарити. Якщо ти не можеш їх використовувати в якості своєї переваги, то тобі буде неможливо домогтися успіху", – заявив Красюк.

Бій Усик-Джошуа

Український боксер Олександр Усик 25 вересня на стадіоні Тоттенхем Хотспур в Лондоні провів бій з чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі, британцем Ентоні Джошуа. За підсумками поєдинку Усик сенсаційно здобув впевнену перемогу над опонентом і став володарем всіх вищевказаних поясів, опинившись чемпіоном світу з боксу в 3 версіях у важкій вазі.

Промоутер британця Едді Хірн після поєдинку сказав, що Ентоні Джошуа має намір провести бій-реванш з Олександром Усиком. Даний пункт прописаний в угоді сторін.