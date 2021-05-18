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Колишній тренер Володимира Кличка зробив сенсаційну заяву про повернення боксера на ринг

18 травня 2021, 19:13
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Для того, щоб стати чемпіоном, Кличку доведеться перемогти Тайсона Ф'юрі або Ентоні Джошуа.

Володимир Кличко
Володимир Кличко повернеться на ринг / УНІАН

Колишній тренер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка Джеймс Алі Башир заявив, що його експідопічний відновить кар'єру і поб'є рекорд легендарного Джорджа Формана.

За його словами, він часто буває в Україні і бачить прекрасну форму боксера.

"Всі сміялися наді мною, і що тепер? Тепер ніхто вже не сміється. Я знаю Володимира Кличка. У мене з ним міцні стосунки. Я його добре знаю. Протягом останніх років я постійно приїжджаю в Україну, навіть після того, як Володимир нібито пішов зі спорту. Я бачив, як він тренується. Я запитував себе, якщо він не збирається виступати, навіщо він так тренується? Але він тренується, тренується і тренується", - зазначає Джеймс Алі Башир, пише Чемпіонат.

Як каже колишній тренер Кличка, він поб'є рекорд Джорджа Формана.

"І я сказав собі, цей хлопець буде знову боксувати. Я говорив про це в США. Всі сміялися, але тепер ніхто не сміється. Думаю, Володимир поб'є рекорд Джорджа Формана і стане найстаршим чемпіоном суперважкої ваги в історії. Впевнений, що він повернеться. Він повернеться і поб'є будь – якого з трьох великих хлопців - Джошуа, Ф'юрі і Вайлдера", - заявив Башир.

Для того, щоб стати чемпіоном, Кличку доведеться перемогти Тайсона Ф'юрі, який утримує титул WBC, або Ентоні Джошуа – чинного володаря титулів WBA, WBO, IBF.

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Алі Башир переконаний, що Кличко зможе перемогти не тільки Ф'юрі і Джошуа, але і колишнього чемпіона WBC Деонтея Вайлдера.

Зазначимо, нещодавно авторитетний портал боксерської статистики BoxRec поставив легендарного українця Володимира Кличка на перше місце рейтингу кращих боксерів в історії боксу.

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Володимир Кличко - що важливо знати

  • Володимир Кличко завершив кар'єру боксера влітку 2017 року. У квітні того ж року українець провів останній бій.
  • У Лондоні Кличко програв Ентоні Джошуа в бою за титули WBA, WBO, IBF.
  • У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Кличку пропонують солідний гонорар за повернення. Володимир же відповідав, що його цікавлять тільки рекорди.

Володимир Кличко новини спорту
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