Церемонія закриття літніх Олімпійських ігор в Токіо: барвисті фото

У Токіо, столиці Японії, офіційно завершилися літні Олімпійські ігри-2020.

Відбулася барвиста церемонія закриття і передачі Олімпійського вогню наступному місту - Парижу. Саме там пройде Олімпіада-2024

Українські спортсмени

Наші співвітчизники завоювали 19 медалей – 1 золото, 6 срібних нагород і 12 бронз.

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За загальною кількістю медалей Україна перевершила досягнення Ігор-2012 в Лондоні, однак тоді в активі українцем було п'ять золотих нагород, що дозволило завершити змагання на 14-му місці. Також українці завоювали чотири срібла і дев'ять бронз.

Українська збірна посіла 43-е місце в медальному заліку і 14-е місце за загальною кількістю олімпійських нагород-у нас їх, нагадаємо, 19. Медальний залік з 38 золотими медалями, 31 срібними та 18 бронзовими очолює Китай.

Боротьбу за заповітні олімпійські нагороди вели 157 українських спортсменів – це найменша кількість учасників від України на літніх іграх за часи незалежності.

Всі медалі України на Олімпіаді в Токіо

"Золото": Жан Беленюк (греко-римська боротьба).

"Срібло": Олександр Хижняк (бокс); Людмила Лузан / Анастасія Четверикова (каное); Олена Старикова (велотрек); Анжеліка Терлюга (карате); Михайло Романчук (плавання); Парвіз Насібов (греко-римська боротьба).

"Бронза": Марта Федіна / Анастасія Савчук (Синхронне плавання, дует); Марта Федіна, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Владислава Алексєєва, Марина Алексєєва, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Катерина Резник (Синхронне плавання, команда); Ярослава Магучіх (Стрибки у висоту); Людмила Лузан (каное); ігор Рейзлін (фехтування, шпага); Дар'я Білодід (дзюдо); Станіслав Горуна (карате); Олена Костевич / Олег Омельчук (кульова стрільба); Михайло Романчук (плавання); Еліна Світоліна (теніс); Ірина Коляденко (вільна Боротьба); Алла Черкасова (вільна Боротьба).