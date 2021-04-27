Челсі зіграв внічию з Реалом у півфіналі Ліги чемпіонів

Ледь вщухли суперечки з приводу мертвонародженої європейської Суперліги, як у півфіналі Ліги чемпіонів зійшлися два клуби, що мають безпосереднє до неї ставлення до цього амбітного проекту. І якщо лондонський Челсі швидко "здав назад" і вийшов з Суперліги, то Реал, принаймні, офіційно, ще в ній перебуває.

Проте матч почався швидко, весело і без розгойдування. Вже на 10-й хвилині Вернер упустив найвірніший момент для гола. Розігнав Челсі стрімку контратаку. Пройшла знижка Пулішича головою в центр воротарського Реала-але звідти Вернер з трьох метрів примудрився пробити прямо у воротаря Тібо Куртуа (цікаво, що бельгієць кілька сезонів успішно відіграв за Челсі).

А ось через чотири хвилини Чеслі все ж відкрив рахунок. Рюдігер зробив філігранний закид до лівого краю штрафного Реала прямо на Пулішича. Той витримав паузу, Пробіг трохи і чітко пробив 10-й номер синіх метрів з тринадцяти точно у ворота-ще й з рикошетом від захисника Варана. 0:1

Відігралися мадридці і зовсім фантастичним чином. Марсело подав з лівого кута прямо на голову Каземіро. Бразилец скинув м'яч на Мілітао. Той верхівкою перевів на Бензем. А француз прийняв м'яч на обличчя і скинув собі під удар. Бабах-метрів з семи зі страшною силою Сфера прошиває сітку під поперечиною. 1:1

У другому таймі глядачі так голів і не побачили. Челсі забиває важливий гол на виїзді і напевно готується до матчу-відповіді з позитивом. Але в цілому в цій парі ще нічого не вирішено.