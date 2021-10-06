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Борець-депутат Беленюк вирішив продати золоту медаль Олімпіади-2020: на що підуть кошти

6 жовтня 2021, 13:25

Титулований борець звернувся до своїх підписників у соцмережах.

Беленюк
Беленюк хоче продати свою золоту медаль на аукціоні / Reuters

Жан Беленюк, котрий від України став єдиним олімпійським чемпіоном в Токіо-2020, повідомив про те, що хоче продати на аукціоні свою золоту медаль. Вторговані кошти він хоче передати на благодійну допомогу хворим дітям.

Про бажання продати своє "золото" Ігор-2020 в Токіо борець греко-римського стилю і парламентарій Жан Беленюк розповів у себе в інстаграмі. За словами олімпійського чемпіона, він хоче, щоб ця нагорода принесла користь, а не просто лежала на полиці.

"Друзі, хочу зробити добру справу! Дуже багато вже зробили фото з моєї золотою медаллю, яку я привіз з Токіо :) Вона – честь і гордість нашої країни... Але ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці. Думаю провести аукціон і продати її, а всі вторговані гроші, передати на благодійну допомогу хворим дітям!" – повідомив Беленюк.

Так само він попросив поділитися своєю думкою шанувальників і запитав у них, чи підтримують його рішення. У коментарях до посту відразу ж оцінили добрий вчинок Жана, але стали писати, що нагороду продавати не варто: є інші способи

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"Золото" Беленюка на Олімпіаді

  • Жан Беленюк поїхав на Олімпіаду з метою завоювати золоту медаль ігор.
  • Він став єдиним українським спортсменом, який зміг посісти перше місце. Він також є народним депутатом від"Слуги народу".
  • Борець впевнено пройшов всю турнірну дистанцію і переміг у фіналі 5:1.
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Олімпіада-2020 Жан Беленюк новини спорту
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